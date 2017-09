Pub

Aconteceu no Reino Unido. Pela segunda vez, casal Rowe tirou um filho da escola que frequentava porque tinha como colega uma criança transgénero

Nigel e Sally Rowe, pais de um rapaz de seis anos, decidiram retirá-lo da escola primária que este frequentava porque uma criança transgénero fazia parte da turma do filho. Não foi a primeira vez que o fizeram: há dois anos, o casal tinha tirado o filho mais velho da mesma escola, num caso semelhante, mas que envolvia uma outra criança transgénero.

Em declarações à BBC, Nigel e Sally defendem que o filho ficou confuso com o facto de a outra criança se vestir às vezes como um rapaz e outras como uma rapariga e alegam que a transexualidade vai contra as convicções católicas cristãs de que partilham.

Afirmaram ainda que o próprio filho poderia ser acusado de bullying, de acordo com as regras da escola, por discriminar o colega, já que os transgénero entraram em conflito com o que consideram que deve ser uma família. E ponderam mesmo pôr a escola em tribunal, depois de lhe ter sido dito por um responsável que deveriam aceitar quando uma criança é transgénero. O estabelecimento de ensino, católico, não foi identificado.

A Diocese de Portsmouth, Inglaterra já veio a público sublinhar que é necessário ?"respeitar a diversidade". Mas o casal Rowe é apoiado pelo Centro Legal Cristão, organização que fornece apoio jurídico a cristão, e que refere que ambos estão a ser alvo de um comportamento "transfóbico".

"Fico chocado com a sugestão, especialmente vinda de uma escola católica, que apenas porque questionamos a noção de um rapaz de seis anos se tornar uma rapariga, somos transfóbicos", disse Nigel Rowe.

O casal considera que as ações da escola não mostram respeito e preocupação, quer pelas emoções e estado psicológico das duas crianças transgénero, quer pela preocupação e confusão que a situação pode provocar nas outras crianças.

Contactado pela BBC, Jeff Williams, diretor de educação da Diocese de Portsmouth, frisou que a escolas são "ambientes inclusivos onde os alunos aprendem a respeitar todos os tipos de diversidade".

"Entre outras coisas, o Equalities Act 2010 [lei sobre igualdade no Reino Unido] requer que as nossas escolas aceitem os desejos das crianças e das suas famílias no que toca à identidade de género. Seria contra a lei que qualquer uma das nossas escolas fizesse o contrário", acrescentou.