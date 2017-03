Pub

O caso está a chocar toda a Itália e também as redes sociais. Na cidade de Trento, em Itália, um homem identificado como Gabriele Sorrentino matou dois filhos, um com dois anos e meio e outro com quatro, com um martelo, e depois suicidou-se, informou a polícia da cidade italiana.

De acordo com a agência Ansa, o corpo de Sorrentino, ex-polícia e agora trabalhador no setor financeiro, foi encontrado no fundo de um penhasco, que é acessível através dos carris de um funicular. O seu carro estava perto do local do que a polícia diz ter sido mesmo um suicídio. O penhasco tem cerca de 100 metros de altura, de acordo com o Corriere Della Sera

A mãe, Sara Failla, veterinária, diz que problemas económicos estarão ligados ao crime, mais concretamente a compra de um novo apartamento, onde o crime terá ocorrido. A assinatura da compra deveria ter sido feita esta segunda-feira.

Esta teoria é confirmada pelo procurador assistente de Trento, Pasquale Profiti. "A pista principal está ligada a problemas financeiros", afirmou. Sem qualquer bilhete deixado por Gabriele Sorrentino, Pasquale acrescenta que foi um "evento inesperado, do qual não existiram quaisquer avisos". A relação entre o pai das vítimas e mãe era "excelente", de acordo com a mesma fonte.

Sara foi tratar de assuntos fora de casa e quando chegou encontrou os filhos mortos. O casal tem ainda outra filha, de 13 anos, que estava fora numa visita de estudo.