"Privilégios de viagem" de Khizr Khan estão "a ser revistos"

Khizr Khan, o pai de um soldado norte-americano morto em combate e que ficou famoso por enfrentar Donald Trump na campanha eleitoral, cancelou uma visita ao Canadá porque os seus privilégios de viagem "estão a ser revistos".

Khizr Khan tinha previsto dar terça-feira um discurso em Toronto, organizado pela Ramsay Talks.

Numa mensagem divulgada hoje pela Ramsay Talks na sua página no Facebook, os organizadores anunciaram o cancelamento do evento devido à impossibilidade de Khizr Khan viajar para Toronto.

"Na noite de domingo, Khizr Khan, cidadão norte-americano há mais de 30 anos, foi notificado que os seus privilégios de viagem estão a ser revistos. Por isso, Khizr Khan não viajará para Toronto a 07 de março para falar sobre tolerância, compreensão, unidade e o império da lei", afirmaram os organizadores.

Segundo a Ramsey Talks, Khizr Khan declarou que aquilo é muito preocupante não só para ele, mas para todos os seus compatriotas norte-americanos que "apreciam a liberdade de viajar para o estrangeiro".

"Não me deram nenhuma explicação", acrescentou.

Khizr Khan ficou famoso durante a convenção do Partido Democrata em julho de 2016 quando criticou Donald Trump pela sua proposta de proibir a entrada nos Estados Unidos de muçulmanos.

No cenário da convenção, Khizr Khan recordou a vida do filho, capitão do exército, morto em combate no Iraque, em 2004, e questionou Donald Trump sobre se alguma vez tinha lido a constituição.

Mais tarde, o agora Presidente dos Estados Unidos atacou o casamento de Khizr Khan e sugeriu que o discurso foi escrito pelos democratas e que o homem não deixou falar a mulher.