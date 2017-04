Pub

Foi acusado de apologia do terrorismo e ameaças de morte a agentes policiais

O pai do autor do atentado de 20 de abril nos Campos Elísios, em Paris, foi acusado de apologia do terrorismo e ameaças de morte a agentes policiais, revelou hoje a Procuradoria da República francesa.

De acordo com a Procuradoria, o homem será julgado a 09 de junho em Bobigny, no norte de Paris, e a acusação é anunciada dias depois da detenção.

O homem é o pai de Karim Cheurfi, o francês de 39 anos que assassinou um polícia nos Campos Elísios de Paris em 20 de abril e que morreu nesse mesmo ataque.

Embriagado e desarmado, foi detido por ameaças à polícia, indignado por não poder enterrar o filho na localidade que desejava.

O ataque de Cheurfi foi reivindicado pelo grupo extremista Estado Islâmico (EI), apesar de o autor não ter mostrado sinais de radicalização.