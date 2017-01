Pub

Dezenas de milhar de ovos kinder deram à costa numa pequena ilha alemã do Mar do Norte.

A tempestade Axel é a responsável pelo mau tempo que se fez sentir junto à ilha alemã. Houve inundações, mas também esta surpresa à beira-mar da ilha de Langeoog. Muitos ovos kinder, ou melhor, os pequenos brinquedos que os recheiam foram derramados depois de um contentor dinamarquês ter perdido a sua carga. Foram dar a esta praia na quarta-feira.

Os ovos kinder, com 40 anos de vida, são uma ideia italiana com enorme sucesso na Alemanha. E o que os jornais locais sublinham é que o caso merece atenções excecionais porque o país tem obsessão com estes ovos com brinde. A ponto de uma palavra, das Überraschungsei, ovo surpresa, estar no dicionário.

A notícia do 'achamento' dos ovos surge uma semana depois daquele que os criou, William Salice, ter morrido aos 83 anos. A história conta que pôs em marcha a ideia do ovo com um brinquedo dentro para poder continuar a usar os moldes dos ovos de Páscoa.

Importar ovos kinder está banido nos EUA. As autoridades consideram que existe o perigo de engasgamento para as crianças. A proibição já levou a que dois homens fossem detidos em Seatlle na posse de meia dúzia deles. Existe um mercado negro em torno deste produto e o YouTube está bem recheado de vídeos de pessoas a abrir ovos de chocolate e a montar os pequenos brinquedos.

Nada que atemorize quem apareceu por Langeoog. O presidente da autarquia local convocou as crianças para limpar a praia e retirar os ovos, mas esta Páscoa antecipada não caiu bem entre todos.