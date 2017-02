Pub

Houve 12 989 mortes relacionadas com heroína em 2015, nos Estados Unidos

O número de overdoses mortais de heroína nos Estados Unidos disparou entre 2010 e 1015, informou uma agência federal esta sexta-feira, uma subida que aconteceu à medida que o preço da droga diminuiu e a sua potência aumentou.

Houve 12 989 mortes relacionadas com heroína em 2015, um aumento substancial em comparação com as 3063 de 2010, segundo dados do centro nacional para as estatísticas de saúde.

Outro dado revelado hoje: enquanto em 2010 a heroína estava envolvida em 8% das mortes por overdose, em 2015 a percentagem tinha subido para 25%.

Em 2015 os quatro estados com as maiores taxas de mortes por overdoses eram a Virgínia Ocidental, New Hampshire, Kentucky e Ohio. O grupo etário com maior aumento foi o dos adultos com idades entre os 55 e 64.