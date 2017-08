Pub

O fenómeno ocorreu na manhã de segunda-feira e foi captado por um residente do Texas

Christopher Alderete residente em San Antonio, Texas, conseguiu, na manhã de segunda-feira, a rara experiência de assistir a um forte relâmpago a poucos metros e documentou o acontecimento em vídeo.

Durante uma forte tempestade que causou inundações na área, Christopher viu raios a atingir a casa de seu vizinho.

Angela Fritz do Washington Post, explica que o som do relâmpago, que é semelhante ao som de tiros, é o ar a atingir até 30 mil graus Celsius.

"O ar ao redor do raio se expande mais rápido do que a velocidade do som, o que cria uma onda de choque de trovão", explicou.