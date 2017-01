O republicano Donald Trump torna-se hoje o 45.º presidente dos Estados Unidos, tomando posse com uma taxa de popularidade de 40%, menos 44 pontos percentuais do que o democrata Barack Obama em 2009

China, Rússia, mas também a luta ao terrorismo, as desigualdades sociais e o Supremo. Estes são alguns dos desafios do 45.º presidente norte-americano

"Não foi Donald Trump que dividiu este país, este país está divido há muito tempo". A mensagem foi colocada ontem no Twitter pelo próprio Trump pouco antes de partir para Washington, onde hoje tomará posse como o 45.º presidente dos Estados Unidos, sublinhando que a frase era de Franklin Graham, reverendo evangelista conhecido pelo seu discurso inflamado contra o islamismo. São vários dos desafios que Donald Trump terá de enfrentar a partir desta sexta-feira quando entrar na Casa Branca como o 45.º presidente dos Estados Unidos. Desafios deixados pela herança de Barack Obama, pela situação geopolítica mundial, mas também pelo que o republicano tem dito desde que foi eleito.

Um deles é a ascensão da China e sua crescente presença em solo norte-americano. Gerir esta relação é um desafio para o novo líder dos Estados Unidos, pois nos últimos anos a sua enorme vantagem sobre o gigante asiático tem vindo a diminuir. Aliás, a médio prazo, é possível que a China ultrapasse os Estados Unidos e se torne na maior economia mundial. Resta saber como Donald Trump irá lidar com a situação, mas os primeiros passos não agradaram a Pequim. Pouco depois da sua eleição, Trump aceitou uma chamada telefónica da presidente taiwanesa, Tsai Ying-wen, e desde então tem dado a entender que pretende ter uma política dura face à China, tanto em termos políticos, como comerciais. Numa entrevista dada na semana passada ao The Wall Street Journal,Trump deu a entender que não respeitará o princípio de "Uma só China", a menos que Pequim altere práticas comerciais e políticas monetárias que considera prejudicarem os Estados Unidos.

Os media chineses já alertaram que os Estados Unidos estão a caminhar em direção a um "confronto devastador", deixando mesmo em aberto a possibilidade de um conflito bélico, incluindo nuclear. Na terça-feira, discursando no Fórum Económico Mundial, o presidente chinês, Xi Jinping, dirigiu uma série de críticas a Donald Trump, sem nunca referir o seu nome. "Ninguém sairá vencedor de uma guerra comercial", declarou o líder chinês.

A Rússia é outro protagonista a ter em conta e o mundo está à espera para ver como será a relação entre Donald Trump e Vladimir Putin. A esmagadora maioria dos sinais dados até agora apontam para uma relação bem mais pacífica, até amigável, do que a que existia durante a administração de Barack Obama, que fez voltar temer um novo cenário de Guerra Fria. Proximidade que poderá dar esperança num acordo para a resolução de conflitos como o da Síria. Mas, claro, sem esquecer que os Estados Unidos são uma potência mundial e a Rússia uma potência regional - basta olhar para o poderio militar de cada um (Washington tem dez porta-aviões, Moscovo apenas um).

Na mesma entrevista ao WSJ, Donald Trump admitiu levantar as sanções impostas por Obama à Rússia, mas apenas se Putin ajudar no combate contra o terrorismo e noutros objetivos importantes para os EUA. Um encontro entre os dois líderes, segundo Trump, deverá ter lugar pouco depois da tomada de posse.

Obama herdou de George W. Bush as guerras no Iraque e no Afeganistão, a par da luta contra a Al-Qaeda. Oito anos depois, deixa um pesado legado a Trump de combate ao jihadismo, seja contra a Al-Qaeda ou o Estado Islâmico, na Síria e no Iraque. Que terá ainda de de tentar combater o terrorismo islâmico sem entrar na histeria da islamofobia ou alienar os aliados dos Estados Unidos no mundo muçulmano.

O pessimismo do Banco Mundial

Make America Great Again, o slogan de Donald Trump durante a campanha, é na sua essência um dos desafios do novo presidente: reconstruir o sonho americano, tentando esbater as cada vez maiores desigualdades que se registam no país - a classe média está a diminuir, sendo pela primeira vez nos tempos modernos inferior à soma de pobres e ricos. A somar-se a isto, segundo uma sondagem do Huffington Post, 60% dos norte-americanos acredita mesmo que o sonho americano morreu.

Para tentar inverter este cenário, Anthony Scaramucci, da equipa de transição de Trump, falando esta semana em Davos, defendeu que uma política fiscal mais flexível irá ajudar a criar um "círculo virtuoso" no qual o crescimento e "um código fiscal mais simples" levará a uma "classe média e trabalhadora revigorada", com um maior poder de compra e um maior consumo, "mesmo que o dólar suba".

Outro desafio demográfico que Donald Trump terá de enfrentar é o facto de os Estados Unidos serem cada vez um mosaico étnico, com a diferença de mexicanos e outros latinos não se terem deixado assimilar pela cultura dominante, criando os seus próprios enclaves. Mas também contrariar o racismo antinegro que ainda persiste e que não se resolveu apesar de Barack Obama. A ver como o republicano irá lidar com tudo isto, ele que pautou a sua campanha com uma mensagem contra a imigração apelidada de racista por muitos.

O lugar deixado vago no Supremo Tribunal com a morte de Anthony Scalia, a voz mais conservadora do painel de nove juízes, vai dar a Donald Trump a sua grande oportunidade de moldar o futuro dos Estados Unidos à sua medida. Barack Obama chegou a nomear Merrick Garland para o lugar, mas os republicanos barram-no, de forma a impedir um bloco liberal maioritário no Supremo. Em causa estão temas como o casamento entre pessoas do mesmo sexo, o aborto e o porte de armas. O nome do escolhido de Trump para o cargo deverá ser conhecido nas duas primeiras semanas da sua administração, conforme adiantou o presidente eleito na sua conferência de imprensa.

Uma das grandes bandeiras de Trump tem sido acabar com o Obamacare, chegou mesmo a dizer várias vezes que esta seria a sua primeira medida, substituindo-o por um plano que dará mais controlo aos estados sobre o Medicaid (o programa de saúde para os mais desfavorecidos) e permitirá às seguradoras venderem os seus pacotes a nível nacional. O muito criticado Obamacare permitiu proteger cerca de 20 milhões de norte-americanos que não tinham cobertura de saúde e, uma sondagem da ORC divulgada ontem pela CNN, mostra que pela primeira vez, desde a sua aprovação em 2010, há mais pessoas a favor deste plano do que contra. Paralelamente, oito em cada dez dizem acreditar que será revogado e substituído pelo presidente eleito.

Mas talvez o maior desafio que Trump terá de enfrentar a partir de hoje é o pessimismo e a desconfiança com que é olhado por grande parte do resto do mundo. Na semana passada, o Banco Mundial mostrou estar pessimista em relação ao crescimento económico no mundo devido à "crescente incerteza" quanto às intenções do 45.º presidente dos EUA. "Há uma crescente incerteza sobre a futura orientação fiscal e comercial e sobre a política migratória e externa dos Estados Unidos", refere o seu relatório semestral.

Segundo a nova previsão, o PIB deve crescer 2,7% em 2017, um aumento em relação aos 2,3% de 2016, mas uma diminuição de 0,1 pontos percentuais em relação às projeções divulgadas em junho.