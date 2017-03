Pub

O presidente da Turquia apelou hoje às organizações internacionais para que "levantem a voz" contra a Holanda, depois de as autoridades holandesas terem impedido a aterragem de um ministro turco e escoltado outra para fora do país.

Recep Tayyip Erdogan falava num comício hoje na Turquia, destinado a apoiantes do "sim" no referendo de abril sobre uma alteração constitucional que visa dar mais poderes ao presidente, na prática, alterando o sistema político em vigor para um sistema presidencialista.

Erdogan reiterou que a Holanda será "forçada a pagar" pelo tratamento que deu aos ministros turcos, acrescentando que não haverá reconciliação com o aliado da NATO até que isso aconteça. O Chefe de Estado turco não deu mais pormenores.

No sábado, a Holanda proibiu a entrada de dois ministros que iam participar num comício em Roterdão sobre o referendo. As autoridades holandesas impediram no sábado a aterragem do avião do ministro dos Negócios estrangeiros turco, Mevlut Cavusoglu, em Roterdão, onde pretendia participar num comício.

Também impediram a participação no comício da ministra dos Assuntos Familiares, Fatma Betül Sayan Kaya, que viajou de carro desde a Alemanha até àquela cidade da Holanda.

Por fim, o chefe da diplomacia turca foi para França e a ministra dos Assuntos Familiares, que viu proibida a sua entrada no consulado turco de Roterdão, foi escoltada esta madrugada até à fronteira com a Alemanha.

O governo holandês disse esta madrugada em comunicado que, "no contacto mútuo com a Turquia, a Holanda deixou claro em várias ocasiões que não se devia comprometer a ordem pública e a segurança no país", segundo a imprensa local.

As autoridades holandesas consideraram que a visita da ministra turca dos Assuntos Familiares "foi irresponsável neste contexto", tendo transmitido ao Governo turco que Fatma Betül Sayan Kaya "não era bem-vinda à Holanda".

A proibição enfureceu a Turquia, e Erdogan declarou que a decisão das autoridades holandesas constitui "práticas nazis".

O debate em torno das propostas de alteração legislativa - que na prática convertem o sistema democrático parlamentar, em vigor na Turquia, num sistema presidencialista - tem sido tenso na Turquia e na Europa. Erdogan salienta que é necessária uma Presidência forte para dar músculo à Turquia, uma vez que o país está confrontado com múltiplas ameaças terroristas.

Os críticos argumentam que as alterações vão concentrar demasiados poderes nas mãos de Erdogan, bem como anular o sistema de controlo ('checks and balances') quanto à sua governação.