Primeira-ministra do Reino Unido disse que os dois países vão manter e melhorar a "relação especial"

A primeira-ministra britânica Theresa May disse acreditar que vai ter uma boa relação com Donald Trump porque "os opostos atraem-se". A caminho dos Estados Unidos, onde se vai encontrar com o presidente Donald Trump esta sexta-feira, May falou com os jornalistas e disse não ter medo de discordar do republicano em algumas questões.

Theresa May é a primeira líder internacional a reunir-se com Donald Trump. No dia em que partiu do Reino Unido, várias vozes britânicas pediram que conteste algumas das declarações mais polémicas que o presidente dos Estados Unidos fez nos últimos dias. Entre elas, a de que a tortura funciona "absolutamente".

"O nosso ponto é claro: nós condenamos o uso de tortura e minha visão não vai mudar, quer esteja a falar com jornalistas ou o presidente Trump", afirmou Theresa May, segundo o Guardian, acrescentando que está preparada para discordar do líder norte-americano.

Quando questionada pelo jornalisas como vai lidar com Donald Trump, um multimilionário que parece ter opiniões diversas das suas em vários aspetos, a primeira-ministra respondeu: "Nunca repararam que os opostos se atraem?"

May disse também que Trump deixou claro na última conversa telefónica que quer trabalhar de perto com o Reino Unido. "Há um evidente compromisso por parte dos dois lados não apenas para manter esta relação especial mas para melhorar esta relação", continuou a primeira-ministra.

"Pelo telefone, o presidente Trump mostrou-me ainda o seu compromisso com a NATO", disse May, dias depois de Trump ter descrito esta organização como "obsoleta".

Quanto à questão dos muçulmanos, que Trump pediu que fossem proibidos de entrar nos Estados Unidos, May garantiu que quer uma sociedade "aberta e tolerante e um país que trabalhe para todos". "As políticas que os Estados Unidos introduz são dos Estados Unidos", acrescentou, assegurando que os muçulmanos britânicos não têm com o que se preocupar.

Theresa May acredita que partilha alguns valores com Donald Trump. "Penso que ambos temos o desejo de garantir que os governos estão a trabalhar para todos e particularmente que os governos estão a trabalhar pelas famílias de classes trabalhadoras", disse a primeira-ministra. "E acho que isso é importante".

May vai encontrar-se esta quinta-feira com membros do partido republicano numa conferência em Filadélfia antes de partir para Washington, onde vai reunir com Donald Trump.