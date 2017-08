Pub

Navalny publicou vídeo em que garante que a luxuosa propriedade está em nome de amigos do presidente russo e é mais um exemplo da corrupção no Kremlin

Alexei Navalny, conhecido opositor russo que por várias vezes foi detido por liderar protestos contra o regime de Vladimir Putin, lançou um vídeo no YouTube onde mostra uma alegada casa de férias secreta de Putin, explicando que a propriedade, que é para usufruto do presidente russo, não está oficialmente ligada a Putin, sendo afinal mais um exemplo da corrupção no Kremlin.

A mansão, conhecida como Villa Segren, fica na ilha de Lodochny, no Golfo da Finlândia, escreve o The Guardian. Foi usada como cenário para uma adaptação soviética do filme Sherlock Holmes filmada na década de 80 do século passado.

De acordo com o vídeo publicado no canal oficial de Navalny, que quer candidatar-se às eleições russas de 2018, o edifício original da Villa Segren tinha "apenas" 745 metros quadrados, mas foi construído um anexo para lhe duplicar o tamanho. Navalny diz que o local é intensamente vigiado e que os locais estão proibidos de se aproximar.

A luxuosa propriedade conta com um heliporto e um cais e estará em nome de amigos do presidente russo, apesar de oficialmente em nada estar ligada a Vladimir Putin. "Todas as provas apontam claramente para mais um dos esquemas de corrupção de Vladimir Putin", acrescenta o opositor russo. "Todos os bens dele estão registados em nome dos amigos mais próximos que se tornaram incrivelmente ricos ao longo dos últimos 17 anos".

O vídeo, que foi colocado no YouTube na quinta-feira, teve dois milhões de visualizações nas primeiras 24 horas.

A propriedade em que foi construída a mansão pertence ao empresário Sergei Rudnov, segundo Navalny. Rudnov é o filho de um amigo de Putin e também trabalhou para o violoncelista Sergei Roldugin, que conhece o presidente russo há vários anos e apareceu nos Papéis do Panamá ligado a sociedades offshore.