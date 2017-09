Pub

A oposição venezuelana promove domingo uma nova consulta para eleger em eleições primárias os candidatos que vão confrontar os candidatos do chavismo nas eleições de outubro para governadores dos 23 estados do país.

"É um direito e um dever dos venezuelanos que possamos escolher os nossos, que existam alternativas", disse hoje a deputada da oposição Melva Paredes, que destacou "a importância de que o venezuelano vença a abstenção" e a "apatia" que possa existir no eleitorado face às eleições regionais.

Cerca de 60 candidatos e uma dezena de partidos que integram a Mesa da Unidade Democrática (MUD), que agrupa as formações da oposição venezuelana, encerraram hoje as suas campanhas em 19 dos 23 estados, onde no domingo vão eleger os seus representantes para as regionais.

Mais de 14 milhões de venezuelanos estão convocados para as urnas, num processo onde serão disponibilizados 1.000 centros eleitorais e mais de 3.000 assembleias de voto

Apesar da proximidade da eleição, o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) ainda não anunciou oficialmente a data da votação, que segundo fontes oficiais citadas pela agência noticiosa Efe poderá ocorrer em 15 de outubro.