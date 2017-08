Pub

A polícia filipina informou hoje que pelo menos 21 suspeitos de crimes morreram em operações antidroga, no norte do país, efetuadas nas últimas 24 horas.

Este é o número mais elevado de mortes de alegados criminosos num só dia, desde que o Presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, chegou ao poder em junho do ano passado.

O superintendente Romeo M. Caramat Jr. disse que as operações na província de Bulacan, efetuadas nas últimas 24 horas, causaram 21 mortos e resultaram na detenção de 64 pessoas.

A polícia afirmou que os suspeitos resistiram à detenção, recorrendo a armas.

Os registos policiais mostraram que, desde o início da campanha antidroga de Duterte, em julho do ano passado, 3.264 alegados criminosos morreram em conflitos armados com as forças de segurança filipinas.

Mais de duas mil pessoas morreram em homicídios relacionados com crimes de droga, incluindo ataques realizados por homens armados e encapuzados, em motorizadas.

Organizações de defesa dos direitos humanos indicaram um número de vítimas mais elevado e exigiram que seja realizada uma investigação independente ao papel de Duterte.