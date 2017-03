Pub

Revelação foi feita num encontro entre o Presidente norte-americano e o primeiro-ministro iraquiano Haider al-Abadi

O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou esta segunda-feira que a operação contra o grupo radical Estado Islâmico (EI) está "a progredir", num encontro com o primeiro-ministro iraquiano, Haider al-Abadi, na Casa Branca.

No encontro do 14.º aniversário da invasão dos Estados Unidos, Trump questionou se os Estados Unidos deveriam ter retirado as tropas do Iraque.

"Não deveríamos ter saído. Iremos encontrar uma solução, quero dizer que temos de nos livrar do DAESH, no acrónimo em árabe", afirmou, depois de anteriormente ter apoiado a saída.

As autoridades iraquianas lançaram um ofensiva em outubro para retomar o norte da cidade de Mosul das mãos do grupo EI com o apoio de ataques aéreos da coligação liderada pelos Estados Unidos.