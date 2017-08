Pub

Nações Unidas passaram das palavras à ação contra a Coreia do Norte e todos os 15 membros do Conselho de Segurança, incluindo a China e a Rússia, apoiaram a resolução apresentada pelos EUA. Medida é resposta aos testes de mísseis realizados a 4 e 28 de julho por Pyongyang

O Conselho de Segurança da ONU aprovou hoje novas e duras sanções contra o regime norte-coreano de Kim Jong-un. A resolução constitui uma resposta aos testes com mísseis balísticos feitos por Pyongyang a 4 e 28 julho e foi proposta pelos norte-americanos. O presidente Donald Trump já tinha dito que as provocações norte-coreanas não ficariam sem resposta. Estima-se que as novas sanções reduzam em mil milhões de dólares os três mil milhões anuais (2,5 mil milhões de euros) que o país de Kim Jong-un obtém em receitas de exportações.

Além dos aliados europeus, japoneses e sul-coreanos, os EUA conseguiram garantir o apoio da China e da Rússia, tradicionalmente mais reticentes a penalizar a Coreia do Norte. Para a resolução ser aprovada eram necessários nove votos dos membros do Conselho de Segurança e nenhum veto dos cinco permanentes, ou seja, Estados Unidos, China, Rússia, Reino Unido e França. O voto dos 15 membros foi unânime. Segundo a resolução agora aprovada, ficam banidas as exportações de carvão, ferro, minério de ferro, chumbo, minério de chumbo e frutos do mar oriundas da Coreia do Norte. Só a China é responsável por 90% do comércio com Pyongyang.

O regime de Kim Jong-un é acusado, pelas Nações Unidas, de "desvio massivo dos escassos recursos" que o país tem para desenvolver "armas nucleares e programas de mísseis balísticos caríssimos". Esta é a sétima vez que a ONU aprova sanções à Coreia do Norte desde que o país realizou o primeiro teste nuclear em 2006. Porém, isso em nada contribuiu para Pyongyang mudar de atitude e os críticos do instrumento das sanções dizem que é a população quem mais sofre com esse tipo de medidas.

Ainda no mês passado, a FAO, agência das Nações Unidas para a alimentação e a agricultura, alertou que a Coreia do Norte enfrenta uma séria crise alimentar devido à mais greve seca registada no país desde o ano de 2001. A frequência das chuvas decresceu para valores mínimos entre abril e junho, afetando a cultura de alimentos na base da dieta norte-coreana, como milho, arroz, soja e batatas. A FAO considerou ainda indispensável o reforço da ajuda alimentar enviada para o país para "evitar a redução da ingestão diária de alimentos".