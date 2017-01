Pub

A futura primeira-dama foi praticamente obrigada pelo marido a quebrar o silêncio

Melania Trump queria passar discreta, sem dar muito nas vistas, mas por insistência do marido, que hoje se torna o 45.º presidente dos Estados Unidos, teve de discursar. Num evento no Trump International Hotel, em Washington, com apoiantes e comitiva, Donald Trump convidou a mulher a dizer uma palavras e ela não teve outro remédio que não fazê-lo.

Melania deu sinal de não querer falar quando Trump lhe fez sinal para se aproximar do microfone. Mas perante a forte insistência do marido teve de aceder, perante gargalhada geral da plateia. Mas o discurso não durou mais do que 15 segundos.

"É ótimo estar aqui. Obrigado a todos pelo apoio. Amanhã começaremos a trabalhar. Há muito para tratar, muito em que trabalhar, mas tornaremos a América grande outra vez", disse.

Donald Trump também discursou e o por mais tempo. Para agradecer a todos aqueles que o ajudaram a chegar a presidente, o que será oficializado hoje, com a cerimónia de tomada de posse.

Na quinta-feira, um porta-voz do ainda presidente eleito adiantou que o discurso de inauguração de Donald Trump será "pessoal" e "filosófico".

"Vai ser uma declaração muito pessoal e sincera sobre a sua visão para o país", disse Sean Spicer, acrescentando que o novo residente da Casa Branca irá abordar "o que significa ser americano", os desafios que enfrenta o povo americano, em particular a classe média.

"Penso que será um texto com menos de agenda política e mais filosófico, a visão que ele tem do país, o papel adequado do governo, o papel dos cidadãos", referiu ainda.

Notícia é também a ausência de várias dezenas de congressistas democratas na cerimónia de tomada de posse, cujo início está previsto para 09:30 locais (14:30 em Lisboa).

O número tem vindo a aumentar durante a semana e, na quinta-feira à tarde, mais de 60 congressistas democratas já tinham afirmado que planeavam boicotar a cerimónia, algo inédito na história contemporânea dos Estados Unidos.

Confirmada na cerimónia está a presença tradicional de vários ex-Presidentes e das respetivas primeiras-damas: Bill Clinton e a candidata democrata presidencial Hillary Clinton, o antigo casal presidencial George W. Bush e Laura Bush e Jimmy Carter e a sua mulher Rosalynn.

Dados publicados nos últimos dias revelaram que Trump é o Presidente eleito mais impopular em 40 anos, com apenas 40% de opiniões favoráveis.

