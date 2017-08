Pub

Alemães, austríacos e suíços estão por localizar desde a manhã de quarta-feira

Oito pessoas, de nacionalidade alemã, austríaca e suíça, estão desaparecidas na região alpina do leste da Suíça, após um deslizamento de terra na quarta-feira, anunciou hoje a polícia.

"Na região da Val Bondasca, oito pessoas que estavam no local na altura do deslizamento ainda não foram encontradas", indicou a polícia do cantão de Grisons num comunicado.

Inicialmente, a polícia disse que o acidente não tinha causado vítimas.

O deslizamento de terra ocorreu às 09:30 locais (08:30 em Lisboa) de quarta-feira, tendo uma massa rochosa caído num vale atrás da pequena aldeia de Bondo, no cantão de Grisons.

A torrente de lama estendeu-se até junto da aldeia, de onde foram retirados os habitantes com receio de novos deslizamentos.