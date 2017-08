Pub

"Estamos ainda a começar a responder a esta tormenta", disse Greg Abbott

As autoridades do Estado norte-americano do Texas anunciaram que o balanço provisório de vítimas mortais da passagem do furacão Harvey é agora de oito.

Seis das vítimas terão morrido no condado de Harris, nos arredores de Houston, onde continuam a cair intensas chuvas e milhares de pessoas aguardam ainda a chegada de equipas de resgate.

As outras duas vítimas foram referenciadas, uma em Rockport, perto do local onde o furacão tocou terra, na passada sexta-feira, na costa do golfo do México, e a segunda em Galvenston.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Em Houston, aconteceram cheias históricas, que foram filmadas do ar, no vídeo que pode ver abaixo.

O governador do Texas, Greg Abbott, advertiu em conferência de imprensa para a magnitude da catástrofe ao sublinhar ser necessário "aceitar uma realidade": "Estamos ainda a começar a responder a esta tormenta", disse.