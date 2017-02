Pub

Gina Haspel foi a primeira mulher a ser chefe de serviço à paisana da CIA

Uma oficial de longa data da CIA alegadamente envolvida nos interrogatórios secretos realizados após os ataques de 11 de setembro foi nomeada hoje número dois da CIA, agência de espionagem dos Estados Unidos.

Gina Haspel, que foi a primeira mulher a ser chefe de serviço à paisana da CIA, foi nomeada vice-diretora geral pelo novo direitor, Mike Pompeo.

Haspel é uma veterana das operações de espionagem à paisana da agência, onde começou a trabalhar em 1985, e serviu em vários locais do mundo, incluindo um período na embaixada dos Estados Unidos em Londres nos anos 2000.

Segundo a imprensa norte-americana, Gina Haspel é conhecida por estar alegadamente envolvida em operações de interrogatório relacionadas com os ataques terroristas de 11 de setembro, que envolveram métodos de tortura, incluindo simulação de afogamento e outras técnicas igualmente duras.

"Gina é uma oficia exemplar e uma patriota devota com mais de 30 anos de experiência. É uma líder, com uma incrível capacidade de fazer as coisas e de inspirar os outros", referiu, em comunicado, Mike Pompeo.

Vários antigos chefes da CIA manifestaram já o seu apoio à nomeação de Gina Haspel.