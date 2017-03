Pub

Trump acusou administração Obama de ter intercetado comunicações do seu gabinete na Trump Tower antes das eleições

Barack Obama veio negar, através de um porta-voz, que tenha ordenado escutas ou outro tipo de vigilância a Donald Trump quando este era candidato às eleições dos EUA. "É simplesmente falso".

Kevin Lewis, falando em nome do ex-presidente dos EUA, sublinhou que "nem o presidente Obama nem qualquer responsável da Casa Branca ordenou vigilância a qualquer cidadão" dos Estados Unidos.

Trump escreveu este sábado na rede social que acabara de descobrir que Obama tinha colocado as comunicações do gabinete que usava na Trump Tower sob escuta, no período imediatamente antes das eleições do passado mês de novembro. Responsáveis da administração Obama, nomeadamente Ben Rhodes, conselheiro para a segurança nacional, já vieram negar qualquer ação semelhante.

"Terrível! Acabo de saber que Obama pôs os meus telefones sob escuta na Trump Tower antes da vitória. Nada foi encontrado. Isto é Macarthismo!", escreveu Trump na primeira de várias mensagens sobre o assunto.

"É legal que um presidente coloque sob escuta a corrida presidencial antes das eleições? Um novo mínimo!", escreveu minutos depois. "Aposto que um bom advogado conseguiria fazer um ótimo caso com o facto de o presidente Obama ter posto os meus telefones sob escuta em outubro, antes das eleições", continuou Trump. "Quão baixo desceu o presidente Obama ao pôr os meus telefones sob escuta durante o sagrado processo das eleições. Isto é Nixon/Watergate. Homem mau (ou doente)!", rematou.

Ao mesmo tempo que ia partilhando no Twitter as mensagens sobre as alegadas escutas da administração Obama, Trump empenhou-se igualmente em defender Jeff Sessions, o recém-apontado procurador-geral dos EUA, que tem sido questionado sobre o encontro com o embaixador russo durante a campanha para as presidenciais de 2016, que Trump venceu. Com os 'tweets' em que denunciou as escutas, Trump intercalou outros dizendo que o mesmo embaixador russo visitou a Casa Branca durante a presidência de Obama 22 vezes, e quatro só no ano passado.

Também através do Twitter, Ben Rhodes, antigo conselheiro de Obama para a segurança nacional, respondeu às acusações de Trump: "Nenhum presidente pode ordenar escutas. Essas restrições foram implementadas para proteger os cidadãos de pessoas como o senhor".

Além de Rhodes, também um ex-responsável com conhecimento direto das investigações levadas a cabo pelo Departamento de Justiça de Obama negou que tivesse sido realizada semelhante ação. "Isto não aconteceu. É falso. Errado", explicou à CNN, esclarecendo que a eventual interceção de comunicações de Trump teria de ser levada à ponderação de um juiz, algo que nunca aconteceu.

Em atualização