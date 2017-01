Pub

Do "Yes we can" ao "Yes we did". Veja as imagens

Foi há oito anos que Barack Obama tomou posse como presidente dos Estados Unidos, em janeiro de 2009. Dois mandatos depois, e no dia após o seu último discurso, feito a partir de Chicago, recordamos algumas imagens do passado.

Eleito em 2008, Obama defendeu que o seu país é hoje "um lugar melhor e mais forte" e atribuiu esses desenvolvimentos aos norte-americanos. "Vocês foram a mudança".