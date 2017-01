Pub

O presidente dos EUA comutou parcialmente a pena de 35 anos de prisão a que foi condenado Chelsea Manning, ex-analista militar que divulgou segrwedos militares e diplomáticos através do site Wikileaks.

A decisão desta terça-feira de Barack Obama, nas vésperas da tomada de posse do sucessor e noticiada pelo New York Times, vai permitir que Chelsea Manning deixe a prisão no próximo mês de maio - em vez de em 2045, naquela que era a mais longa pena de prisão aplicada a autores de fugas de informação.

Chelsea Manning, conhecida como Bradley Manning antes da mudança de sexo, tentou suicidar-se duas vezes em 2016 na prisão masculina militar de Fort Leavenworth, Kansas.

Segundo o New York Times, a decisão de Obama libertou o Departamento de Defesa de uma "difícil responsabilidade", pois Chelsea Manning tem requerido tratamento clínico para a sua disforia de género - incluindo operação de mudança de sexo -, algo em que os militares não têm experiência.

A Casa Branca já tinha dado sinais de tomar essa decisão, ao dizer que havia "grandes diferenças" entre o caso de Manning e o de Edward Snowden, também conhecido por revelar informação sobre atividades de vigilância em larga escala de cidadãos por parte da Agência Nacional de Segurança (NSA, sigla em inglês) e em relação ao qual também há um pedido de clemência.

As diferenças decorrem de Manning ter sido julgada e condenada, enquanto Snowden fugiu e a informação que revelou ser muito mais prejudicial - desde logo porque os documentos revelados por Manning não terem classificações de segurança superiores a "secreto".

A informação revelada por Manning, relativa às guerras no Afeganistão e Iraque, mostraram abusos cometidos sobre prisioneiros por militares iraquianos a trabalhar com os norte-americanos e, ainda, que o número de vítimas civis no Iraque ser muito superior às estimativas oficiais.

Um dos casos mais conhecidos foi o do vídeo onde se via o ataque de um helicóptero dos EUA que matou, entre outros, dois jornalistas da agência Reuters.