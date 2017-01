Pub

Donald Trump toma posse amanhã e não poderá deixar de ouvir os conselhos dos assessores. À Fox confessou que não gosta do Twitter

Lá no fundo, Barack Obama acredita que tudo vai ficar bem. Foi essa a mensagem que o ainda presidente dos Estados Unidos quis deixar no final da última conferência de imprensa da sua presidência. Tudo vai ficar bem, apesar de Donald Trump. Apesar da incerteza que existe sobre aquela que será a política do futuro líder dos EUA.

Obama admitiu que não está à espera que venha a existir grande coincidência entre aquelas que serão as escolhas políticas de Trump e aquelas que foram as suas: "O normal é que ele leve por diante a sua visão e os seus valores". Ainda assim, o presidente cessante admite a possibilidade de Trump acabar por mudar algumas das suas posições quando chocar com a realidade. "Pode ser que, quando começar a trabalhar, chegue às mesmas conclusões a que eu cheguei", disse Obama, fazendo referência ao plano de saúde Obamacare que Trump tenciona desmantelar.

Neste momento da conversa com os jornalistas, Obama quis deixar claro que Trump não pode ter pretensões de fazer tudo por si, sem ouvir o que os outros têm a dizer. "A magnitude deste trabalho é tão grande que não podemos fazê-lo sozinho", afirmou, sublinhando que será normal que Trump venha a mudar muitas vezes de opinião depois de escutar com atenção os assessores para as diversas áreas.

"Cordiais", "longas" e "substanciais". Foi assim que o presidente cessante classificou as conversas que tem tido com Donald Trump durante o período de transição. "Se tenho sido convincente nos meus conselhos? Isso terá que ser ele a responder", acrescentou.

Mais de 50 congressistas democratas estão a preparar um boicote à tomada de posse de Donald Trump. Obama não quis comentar e limitou-se a garantir que ele a mulher, Michelle, estarão presentes na cerimónia marcada para amanhã.

Em matéria de política internacional, o presidente cessante sublinhou que é importante que os EUA tenham uma "relação construtiva" com a Rússia, mas admitiu que, com Vladimir Putin, tem havido uma escalada na retórica anti-americana. No que diz respeito ao conflito israelo-palestiniano, Obama reiterou que a única saída possível é uma solução de dois Estados e voltou a sublinhar que a política israelita de expansão dos colonatos pode torná-la impossível.

Os jornalistas e a Casa Branca

A avaliar pela conferência de imprensa de Donald Trump no passado dia 11 - quando o presidente eleito se recusou a responder a perguntas da CNN e acusou a estação de divulgar "notícias falsas" - a relação entre os repórteres e o futuro presidente não será fácil. Trump não morre de amores pela comunicação. E o inverso também é verdade. Resta saber se a constante convivência ao longo dos próximos quatro anos vai afastá-los ainda mais ou acabar por aproximá-los.

É possível que os jornalistas acreditados na Casa Branca já sintam saudades de Barack Obama, mas essa relação também não foi um mar de rosas. No trabalho que o Politico publicou em maio de 2015 - com base em entrevistas a 63 correspondente na Casa Branca - o presidente cessante não sai com um retrato simpático. Entre os inquiridos que cobriram várias administrações, 65% afirmava que Obama era de todos os presidentes aquele que tinha uma relação menos amigável com os jornalistas (Bill Clinton, com 33%, era o mais citado pela positiva). Para 81% dos 63 jornalistas questionados, Obama "não gosta da imprensa" e 63% afirmava que nunca colocara uma pergunta ao presidente durante uma conferência de imprensa.

O encontro desta quarta-feira com os jornalistas teve lugar na sala James S. Brady - assim batizada em homenagem ao assessor baleado durante a tentativa de homicídio de Ronald Reagan em 1981 -, o palco habitual das conversas entre repórteres e presidentes desde 1969, nos tempos de Richard Nixon.

A equipa de Donal Trump chegou a ponderar deixar de usar este espaço - situado na Ala Oeste, muito perto da Sala Oval - e passar a organizar as conferências num edifício adjacente. As reações não foram boas e parece que a intenção foi abandonada. "A imprensa passou-se e então eu disse "ok, não vamos mudar a sala". Mas algumas pessoas não vão poder entrar", afirmou Donald Trump, numa entrevista à Fox News. De acordo com o presidente eleito, a ideia era facilitar a vida aos jornalistas, que passariam a poder trabalhar num espaço maior. Se preferem continuar a usar sala atual, Trump explica que será necessário escolher quem pode entrar. "Dentro de pouco tempo vão são eles a pedir um espaço maior, vocês vão ver", acrescentou.

Segundo a imprensa norte-americana, a nova Administração não quer os repórteres a trabalhar dentro da Casa Branca. "Eles são o partido da oposição. Quero-os daqui para fora", terá dito à Esquire uma fonte da equipa de Trump. Na conferência de imprensa, Obama fez questão de deixar uma indireta sobre esta questão: "Ter-vos aqui, neste edifício, faz com que trabalhemos melhor. É suposto os jornalistas fazerem perguntas difíceis".

Apesar do reconhecido vício tweeteiro, na entrevista à Fox Trump garantiu que estar sempre a escrever nesta rede social não lhe dá prazer. "Não gosto. Mas como a imprensa me trata com desonestidade é a minha única forma de contra-atacar". Será assim durante a presidência? A resposta começa a ser dada a partir de amanhã.