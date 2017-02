Pub

Kenneth Clarke foi ministro de Thatcher, Major e Cameron, tendo assumido pastas como a Educação, Finanças e Justiça

Por duas vezes numa semana foi um entre 330. Nenhum colega de bancada lhe fez companhia. Aos 76 anos, o rebelde Kenneth Clarke, apelidado pelo The Telegraph como o "último grande monstro parlamentar", foi o único deputado conservador a votar contra a ativação do artigo 50 do Tratado de Lisboa.

Não quer dizer adeus à Europa e teme que o brexit seja um "erro histórico". É impossível saber se estará certo, mas a previsão que fez em abril do ano passado revelou-se certeira, quando disse que David Cameron não duraria nem 30 segundos como primeiro-ministro se perdesse o referendo.

O político nascido em 1940 em West Bridgford, no centro de Inglaterra, fez parte de todos os executivos conservadores desde 1979 com exceção do atual. Apesar desta longa experiência, no último domingo disse ao The Guardian que jamais viu outro momento "tão louco e tão caótico" como o presente.

Por três vezes Ken Clarke tentou e por três vezes falhou a ascensão à liderança do Partido Conservador. Em 1997 era preciso encontrar o sucessor de John Major e ele foi um dos cinco tories a mostrar-se disponível para a tarefa. Chegou até à ronda final, mas viu-se derrotado por William Hague, que recebeu mais 18 votos num universo de 163 parlamentares. Quatro anos mais tarde, em 2001, o cenário repetiu-se. Depois de três candidatos terem sido eliminados em votações internas, Clarke viu-se na final contra Iain Duncan Smith. Desta vez, porém, as regras tinham mudado e não seriam os deputados mas sim os militantes do partido a fazer a escolha derradeira. Duncan Smith recolheu 60,7% dos votos. Em 2005, na terceira e última tentativa, Clarke foi eliminado à primeira. David Cameron acabaria por ser o escolhido.

A sua carreira política confunde-se com a ligação do Reino Unido à Europa. Em 1963, o presidente francês Charles de Gaulle vetou o primeiro pedido britânico de adesão à Comunidade Económica Europeia. No ano seguinte, em 1964, o jovem Ken, acabado de licenciar-se em Direito pela Universidade de Cambridge, concorreu pela primeira vez a deputado, disputando o feudo trabalhista de Mansfield. Não conseguiu ser eleito. Só chegaria à Câmara dos Comuns em 1970 e já não voltaria a sair. O ponto final na carreira política está agendado para 2020, quando a presente legislatura chegar ao fim. Se tudo correr de acordo com o guião, a despedida acontecerá um ano depois de o Reino Unido consumar o divórcio da Europa. Foi ministro de Margaret Thatcher (Saúde e Educação), de John Major (Educação, Interior e Finanças) e de David Cameron (Justiça). No total, em diferentes postos, foram mais de 20 anos a servir em governos conservadores.

Com o discurso que fez no dia 31 de janeiro, ao justificar o seu voto contra o brexit, tornou-se, como escreve o The Guardian, "um herói para a esquerda que defende a continuidade na UE". Para contestar aqueles que o tratam como um "inimigo do povo" por continuar a defender o contrário do que ficou decidido em referendo, Clarke fez uso do célebre discurso do filósofo Edmund Burke aos eleitores de Bristol, proferido em 1174. O deputado britânico argumentou que trair os eleitores seria deixar de votar de acordo com o seu julgamento e a sua consciência. "Só estou a defender aquela que foi a política oficial do Partido Conservador durante 50 anos, até 23 de junho do ano passado. Admiro os meus colegas que de repente se transformaram em entusiásticos defensores do brexit depois de terem visto a luz na estrada para Damasco. Receio que essa luz me tenha sido negada", disse no discurso na Câmara dos Comuns.

Para Kenneth Clarke foi a Europa que salvou o Reino Unido do pântano em que se encontrava aquando da adesão, em 1973. E foi a Europa que lhe deu credibilidade e respeito a nível mundial. No sentido contrário, o Reino Unido serviu a união com os esforços de Thatcher para a concretização do mercado único e com o trabalho diplomático para dar a mão aos países de Leste depois do colapso da União Soviética.

O deputado conservador esteve sempre entre os mais europeístas dos tories, defendendo mesmo que o Reino Unido deveria ter aderido ao euro. Ainda hoje, explica o The Guardian, pensa que isso teria sido bom desde que países como a Itália e Portugal tivessem ficado de fora.

Clarke não acredita que seja possível ganhar o que quer que seja com um futuro isolado da Europa. "Aparentemente vamos atrás do coelho para um buraco e vamos emergir num país das maravilhas onde de repente os outros governos mundiais fazem fila para nos propor vantagens comerciais que antes, enquanto membros da UE, eram impossíveis de conseguir", afirmou com ironia antes de votar contra o artigo 50. Sozinho.