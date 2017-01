Pub

O presidente norte-americano deixa amanhã a Casa Branca e aproveitou o último telefonema para lembrar a importância dos laços entre EUA e a Europa.

O último líder internacional a receber um telefonema de Barack Obama, na véspera de deixar a Casa Branca, foi a chanceler alemã, Angela Merkel.

Segundo um comunicado divulgado pelo gabinete de imprensa da Casa Branca, o presidente e a primeira-dama, Michelle Obama, falaram ao telefone com Merkel e o marido, Joachim Sauer "para expressar o seu apreço pela sua amizade pessoal e esforços para aprofundar a parceria entre a Alemanha e os Estados Unidos ao longo dos últimos oito anos".

Obama agradeceu a Merkel pela sua liderança "forte, corajosa e constante", dizendo que era "apropriado" que o seu último telefonema com um líder estrangeiro fosse com a chanceler alemã, tendo-lhe desejado o melhor para o futuro.

Ambos concordaram que "uma colaboração próxima entre Washington e Berlim e entre os EUA e a Europa são essenciais para garantir um laço transatlântico robusto" e a defesa dos valores que fizeram tanto para promover o progresso humano nos nossos países e à volta do mundo".

Em 2009, quando chegou à Casa Branca, os primeiros telefonemas internacionais de Obama foram para o Médio Oriente. O presidente falou no primeiro dia com o homólogo do Egito, Hosni Mubarak, o primeiro-ministro israelita, Ehud Olmert, o rei Abdullah, da Jordânia, e o líder da Autoridade Palestiniana, Mahmud Abbas.