O presidente eleito não resistiu e usou o Twitter, a sua ferramenta de comunicação favorita

O Presidente eleito dos Estados Unidos escreveu hoje na rede social Twitter que o seu trabalho está prestes a começar, a poucas horas o início de um mandato que poderá romper o 'status quo' político norte-americano.

"Tudo começa hoje", escreveu Donald Trump nas redes sociais hoje de manhã, poucas horas antes de prestar juramento como o 45.º presidente dos Estados Unidos.

"Vejo-vos às 11:00 [16:00 em Lisboa] para [a cerimónia de] prestar juramento. O MOVIMENTO CONTINUA - O TRABALHO COMEÇA!", salientou o milionário nova-iorquino na sua conta pessoal do Twiter, seguida por mais de 20 milhões de pessoas.

O Twitter é o meio de comunicação favorito de Donald Trump e costuma escrever bem cedo pela manhã.

À mesma hora já centenas de pessoas se juntavam no National Mall, no centro de Washington, para as cerimónias de investidura.

As autoridades estimam que cerca de 800 mil pessoas estarão presentes nas cerimónias, no Capitólio e no National Mall, desconhecendo-se, no entanto, quantas estarão para apoiar e quantas estarão para protestar contra a eleição da antiga estrela do reality-show televisivo "O Aprendiz".

Donald Trump e o seu vice-presidente, Mike Pence, deverão chegar ao Capitólio pouco depois das 11:00. Pence deverá prestar juramento às 11:35 e Donald Trump às 12:00 (17:00 em Lisboa).

A meteorologia prevê chuva para Washington a meio do dia.