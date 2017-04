Desde que trocaram o primeiro beijo num táxi que Katherine Vaz soube que a sua vida tinha mudado e que o futuro dela era com Christo-pher Cerf. Em 2015, casaram no jardim da casa do compositor em Nova Iorque (aquele que se vê na janela atrás do casal). Ambos artistas, sabem dar espaço um ao outro para trabalhar

Entre o dia em que trocaram as primeiras palavras, ainda na Califórnia, e o primeiro encontro, já em Nova Iorque, passaram quase duas décadas. Ambos casaram e se divorciaram. Seguiram vidas diferentes.

Alguma vez pensou nele durante esses anos? "Não!", exclama Katherine Vaz com uma grande gargalhada. "Nem sequer chegámos a sair, só fomos apresentados". Mas depressa admite que "talvez, de vez em quando" se lembrasse de Christopher Cerf. O compositor, por seu lado, não esconde que pensou muitas vezes na escritora. "Não todos os dias, mas pensei nela. Achava-a maravilhosa, mas ela vivia na Califórnia, eu em Nova Iorque. Ela tinha namorado, eu tinha namorada..."

A vida havia de se encarregar de lhes dar uma segunda oportunidade. Em 2007, Katherine e Christopher voltariam a encontrar-se, num lançamento de um livro no Bellevue Hospital. "Foi muito romântico. Eu estava de visita a Nova Iorque e beijámo-nos no táxi e ele deixou-me no hotel. Sentei-me na cama, triste, quando de repente o telefone tocou e ele disse: "só queria ouvir a tua voz outra vez", conta a escritora, sentada no primeiro andar da casa onde hoje o casal vive.

Naquele momento, Katherine soube que a sua vida tinha mudado. "Soube que era a pessoa certa. Soube simplesmente. Um pouco como quando estamos a escrever e nos soa bem. É o momento Eureka!"

O casamento, esse foi em 2015, no primeiro dia de verão, no jardim da casa que Christopher comprou nos anos 70. "Organizei a cerimónia um pouco como escrevo, quis tudo muito detalhado", explica Katherine. De tal forma que o vestido de noiva foi feito com lençóis e fronhas antigos com bordados portugueses e a aliança foi desenhada pela própria escritora. Katherine estende a mão, para mostrar a joia com uns passarinhos gravados. "Quando a minha madrinha Clementina e os irmãos eram pequenos, nos Açores, por vezes não tinham nada para comer, por isso cantavam. Os vizinhos diziam "Os passarinhos estão a cantar, estão com fome". foi assim que Os Passarinhos passou a ser a alcunha da família", conta.

Questionada sobre o que mais a cativou em Christopher, Katherine não esconde: o sentido de humor. "Ele é muito divertido, mas também é uma pessoa muito meiga", explica, mostrando-se orgulhoso por um jovem casal amigo lhes ter dito recentemente que eles eram o seu modelo. E quando se é casada com o homem que compôs mais de 300 músicas da Rua Sésamo, não se pode esperar menos do que ter o sapo Cocas no casamento. "Ele usou a gravata do sapo Cocas. Ele tinha outras opções mas eu escolhi a do Cocas porque tínhamos que o ter no casamento", lembra Katherine, de mão dada com Christopher, enquanto trocam um sorriso.

E como é que dois artistas convivem na mesma casa? "Compreendemos a necessidade de solidão. É surpreendente como muitos casais não compreendem", afirma Katherine, antes de explicar que o casal tem "uma casinha em Long Island, à beira da água. Costumo ir para lá sozinha uns dias trabalhar. Damos isso um ao outro".

Em Nova Iorque