Pub

É com gritos de "bravo" e aplausos que as equipas de resgate retiram mãe e filho que estavam no hotel que foi soterrado por neve

"Bravo! Bravo!", gritam os bombeiros enquanto retiram um rapaz e depois uma mulher adulta dos escombros de um hotel soterrado por neve depois de uma avalanche, na quarta-feira, em Itália. São filho e mãe e estão a salvo, quando se as esperanças de encontrar pessoas com vida eram praticamente nulas, devido ao frio e às imagens que foram registadas do interior do edifício, completamente repleto de neve.

Estão em "boas condições", dizem os bombeiros. De acordo com a imprensa italiana, a mulher terá dito aos elementos da equipa de resgate para irem para a sala ao lado àquela onde estava, pois é lá que está a sua filha.

"Logo que nos viram ficaram felicíssimos mas não conseguiram falar", revelou Marco Bini, um dos membros da equipa de resgate, que hoje já detetou oito pessoas com vida hotel Rigopiano em Farindola.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.