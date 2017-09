Pub

Vários utilizadores publicaram vídeos onde mostram as luzes vistas no céu

Quando a terra tremeu no México esta quinta-feira à noite, às 23:50 hora local (05:50 em Lisboa), várias pessoas viram o céu iluminar-se durante breves momentos. Vídeos do sismo de magnitude 8.1 partilhados nas redes sociais mostram estas luzes, enquanto cresce a especulação sobre o que serão.

A costa sul do país foi abalada esta madrugada pelo que será o sismo mais forte do século, segundo o presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, e o fenómeno estendeu-se aos céus. As misteriosas luzes são conhecidas como "luzes de terramoto" ou ou EQL (do inglês "Earth Quake Ligh).

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Embora não exista consenso na comunidade científica sobre a origem destas luzes, os especialistas garantem que não são relâmpagos, e que não são geradas por extraterrestres nem por entidades sobrenaturais.

O serviço geológico norte-americano (USGS) diz tratar-se de um fenómeno luminoso associado a sismos, resultado de "algum processo físico associado à rutura sísmica ou propagação das ondas sísmicas".

As teorias sobre a origem das luzes giram sempre em volta da libertação de energia. "Um terramoto provoca a rutura de uma falha, ao acumular tensão tectónica na zona", explicou Emilio Carreño, diretor do Instituto Geográfico Nacional de Espanha ao El País. "A fricção das rochas pode gerar à superfície correntes elétricas devido ao fluxo de iões que é gerado".

"As luzes dos terramotos não ocorrem só durante o movimento da terra. Também há registo [das luzes] antes e depois do mesmo", continuou Carreño. Há registos históricos de luzes em tons de branco, azul e violeta.

O especialista refere que estas luzes podem indicar a iminência de um terramoto, já que há registos de casos de luzes de terramoto que surgem até quatro semanas antes do sismo.

Um artigo publicado na revista científica Seismological Research Letters em 2014 argumenta que, quando algumas rochas são colocadas sob stress, são ativadas cargas elétricas e as descargas rompem à superfície originado as chamadas "luzes de terramoto". Este estudo afirma que este fenómeno é raro e que as luzes surgem menos de 0,5% dos sismos registados em todo o mundo.

Além deste sismo, com epicentro a cerca de 70 quilómetros a SW da costa de Chiapas, em zona submersa, com uma profundidade de 70 km, o México foi abalado durante a noite por poderosas réplicas - a maior de magnitude 5,7 na escala aberta de Richter. Para já, há registo de 36 vítimas mortais.