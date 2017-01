Pub

Tem como inspiração Donald Trump e, tal como o multimilionário americano, após um percurso de sucesso no mundo empresarial, Hary Tanoe admite candidatar-se às presidenciais de 2019 no seu país.

É um dos grandes milionários indonésios, com um império no setor da comunicação social e no imobiliário, tendo um acordo para a construção em Bali de um hotel de luxo com a marca Trump Hotel Collection, a inaugurar em 2018, e um outro nos arredores de Jacarta. Na capital indonésia, ao lado do hotel, serão edificadas 300 moradias, um clube e campo de golfe, tudo com o nome do presidente eleito dos Estados Unidos. No projeto está contemplado a construção de um parque temático. Imitando Trump na área dos negócios, como o multimilionário americano, Hary Tanoesoedibjo, de 51 anos, quer enveredar pela política e prepara uma candidatura às presidenciais do seu país marcadas para 2019.

Hary Tanoe, como é habitualmente designado na Indonésia, está em 29.º lugar na lista dos seus compatriotas mais ricos, tendo criado um partido político próprio, o Perindo (Partido da Indonésia Unida), para apoiar a candidatura. Tanoe não é, contudo, um absoluto estreante na política indonésia. Nas presidenciais de 2014 foi número dois do antigo general Wiranto, cuja candidatura acabou por não se concretizar. Na passada semana, justificava numa entrevista à televisão americana ABC: "Se considerar que ninguém tem a integridade e a capacidade necessárias para formular as melhores soluções para a Indonésia, como melhorar o sistema educativo, a segurança social, a produtividade, combater a droga e a corrupção, então serei candidato."

Tanoe apresenta semelhanças com o presidente eleito dos Estados Unidos. É proprietário de quatro canais de televisão nacionais, inúmeros títulos de imprensa e rádios. A família próxima, como a mulher, a filha mais velha e o cunhado, está diretamente envolvida no negócio do grupo, Media Nusantara Citra (MNC), que fundou. Por exemplo, a mulher dirige a empresa que organiza o concurso Miss Indonésia e Tanoe reivindica como "exemplo" o presidente russo Vladimir Putin. E já fez uma promessa: "Se for eleito, deixarei a gestão das minhas empresas" - Onde é que já ouvimos isto?

Pai de cinco filhos, do perfil do empresário indonésio constam dois elementos que não o ajudarão muito em termos de popularidade junto do eleitorado. É de origem étnica chinesa e cristão. As duas minorias são consideradas de forma negativa no país muçulmano mais populoso no mundo (cerca de 250 milhões de pessoas). Os chineses têm, tradicionalmente, uma presença muito forte no comércio e nos negócios nos países do Sudeste Asiático, o que as populações locais olham com desconfiança e ciúme. No plano religioso, existe um longo historial de animosidade e suspeita entre muçulmanos e cristãos na Indonésia, que chegou a materializar-se em tensões e confrontos. Uma atmosfera que não melhorou em nada com as declarações em novembro do governador de Jacarta, Basuki Tjahaja Purnama, de etnia chinesa e cristão como Tanoe, consideradas um insulto ao Alcorão. Na realidade, falando num comício para as eleições de fevereiro para o governo da capital, Purnama criticou os clérigos muçulmanos que dizem não ser possível um seguidor desta religião votar num candidato cristão, especialmente se "tiver olhos em bico", disse um imã no início das manifestações contra o governador.

Se há no caso do governador Purnama muito de luta eleitoral pelo controlo da capital, a utilização do argumento étnico e religioso revela a dimensão das linhas de tensões entre cristãos e muçulmanos, entre indonésios e a comunidade chinesa. O que não favorece Tanoe. Este estudou gestão na Universidade de Carleton, no Canadá, antes de enveredar pelos negócios. Aos 25 anos, já dirigia empresas de imobiliário e de media. Hoje, está presente ou é representado em mais de 60 conselhos de administração de 11 sociedades de gestão de participações em 15 setores de atividade, segundo a Bloomberg.

Nasceu a 26 de setembro de 1965, tem um irmão mais velho e é casado com Liliana Tanoesoedibjo, de quem teve cinco filhos. Boa parte do seu percurso profissional tem sido feito a resgatar empresas em dificuldades, que soube transformar, na maioria das situações, em casos de sucesso. A receita de quem afirmou "sempre" ter querido ser empresário, é "ter um objetivo claro e estarmos concentrados no que há alcançar, até consegui-lo", disse numa entrevista em 2011. O "sucesso maior resulta de uma série de pequenos sucessos", explicou na mesma ocasião. Um sucesso que resulta também do "poder da oração". E Tanoe recordou que "a minha mulher reza por mim muitas vezes (...) para ter clareza de visão".

O império mediático de Tanoe entra diariamente em casa de um terço dos indonésios. Não é eleitorado adquirido, mas pode ser mobilizado. Tanoe já começou a percorrer o arquipélago a fazer isso mesmo. O exemplo de Trump mostra que o sucesso não é impossível.