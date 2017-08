Pub

Depois da morte de Yisrael Kristal, o espanhol Francisco Núñez, com 112 anos, é agora o homem mais velho do mundo

O espanhol Francisco Núñez Olivera, que completou no passado mês de dezembro 112 anos, é o homem mais velho do mundo. Nasceu em 1904 em Badajoz e é conhecido pelos vizinhos como Marchena, pelas semelhanças com o cantor de flamengo Pepe Marchena.

O título de homem mais velho do mundo passou para o espanhol depois da morte do israelita e sobrevivente do Holocausto, que tinha 113 anos, Yisrael Kristal. Com o título de mulher mais velha do mundo permanece a jamaicana Violet Brown, com 117 anos.

Segundo o El Confidencial, para provar ao Guiness a sua idade, Francisco Núñez apresentou a carta militar, com a qual em 1926 prestou serviço militar como soldado em Marrocos na revolta de Rif de Abd el-Krim. Tinha apenas 21 anos quando enfrentou o conflito e agora pode dizer que é o veterano de guerra mais velho do mundo.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Em Espanha, há nove pessoas com mais de 110 anos. Francisco Núñez o único homem; destaca-se Ana Vela Rubio com 115 anos.

Em Espanha, a taxa de mortalidade aumentou em 6,8%, segundo o Instituto Nacional de Estatística. No entanto, há quem desafie a estatística e o país está em segundo lugar num estudo de 2015 sobre a longevidade. Em primeiro lugar está o Japão, país onde a esperança de vida é a mais alta, segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE).