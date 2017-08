Pub

A dependência do petróleo fez a economia angolana andar para trás nos últimos anos. Agora a palavra-chave é diversificar

Em Angola, o dinheiro nasce debaixo da terra. O ouro negro que sustenta a sexta economia de África escorre à velocidade de 1,6 milhões de barris por dia. Desde o início do ano, as vendas totais de petróleo do país que hoje vai a votos ultrapassam os 14 mil milhões de euros. As receitas fiscais rondam os cinco mil milhões. O suficiente apenas para pôr o PIB a crescer 1,2% este ano, de acordo com o Banco Mundial. Muito pouco para um país com a riqueza de Angola.

"Angola não pode depender do petróleo desta maneira. A matéria-prima tem de ser dinamizadora de uma economia não petrolífera", afirma ao DN/Dinheiro Vivo Carlos Bayan Ferreira, antigo presidente da Câmara de Comércio Portugal Angola. Não é isso que acontece. De acordo com os dados da Aicep, o petróleo representou 96,5% das exportações angolanas em 2015. A rubrica "pérolas, pedras e metais preciosos" surge em segundo lugar, com apenas 3,3%. O crude "vale cerca de 50% do PIB e mais de 70% das receitas fiscais" da economia angolana.

Quando em 2014 o preço médio do barril de crude caiu para menos de metade, passando de 115 para 50 dólares, e atingindo o mínimo histórico de 32 dólares em janeiro de 2016, Luanda tremeu. O crescimento do PIB, que rondava os 7%, caiu para quase zero. "As receitas da indústria do petróleo permitiram a Angola aumentar o investimento em grandes projetos. Mas estando especialmente vulnerável a choques, o fraco desempenho da economia que se seguiu à queda do preço do petróleo não foi surpresa. Apesar de a produção ter permanecido estável, os preços baixos conduziram a uma acentuada queda da receita fiscal", explica Cobus de Hart, da NKC African Economics.

O petróleo corre nas veias de Angola, mas a economia precisa de outra fonte de oxigénio para sobreviver. "O esforço de diversificação não deu os resultados esperados. O petróleo estava em alta e esse processo foi esquecido. Embora haja vários projetos com êxito, na agricultura ou na indústria, as importações continuam a ter um peso muito grande, a economia não produz os produtos necessários. Esse cenário deverá ainda manter-se algum tempo", antecipa Carlos Bayan Ferreira. 2017 não é "um ano perdido", mas será um ano "sem novidades" por causa das eleições. As expectativas estão todas voltadas para o próximo ano e para o que a nova liderança poderá trazer ao país.

"A produção elétrica é um dos problemas gravíssimos que Angola ainda tem. Não há indústria nem serviços sem eletricidade regular e a preços razoáveis. Mas há projetos que estão a começar a produzir e isso pode ser muito positivo nos próximos dois anos. Os preços da energia levaram muitos industriais a não investir no país e isso pode mudar em breve. É preciso não esquecer que a camada mais rica da população tem muito dinheiro fora do país. Acredito que 2018 pode ser o ano da viragem", sublinha Bayan Ferreira. Por resolver a longo prazo ficará ainda a "enorme" dívida que o país tem à China, destino de mais de 40% das exportações angolanas. Outra dependência "hipoteca um pouco o futuro" da sexta maior economia africana.

A agência de notação financeira Fitch antecipa que as contas de Angola só ficarão equilibradas quando o petróleo voltar a subir para os 82 dólares por barril. Carlos Bayan Ferreira é menos pessimista e coloca a fasquia nos 70 dólares. Ambas as metas ainda estão longe. Cobus de Hart tem uma lista mais extensa sobre o que é preciso corrigir. "Para acelerar o desenvolvimento de setores com potencial, como o minério, a manufatura ou a agricultura, é necessário aumentar o investimento estrangeiro. Mas ainda há uma série de fatores que é preciso resolver, como o difícil ambiente de negócios, a corrupção e a falta de concorrência em alguns setores. É preciso aumentar a participação do setor privado."

Para Carlos Bayan Ferreira, Angola é um final feliz à espera de acontecer. "O potencial está lá todo. É preciso aproveitá-lo."