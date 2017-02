Edição de jornal da Malásia com a notícia da morte de Kim Jong-nam no dia seguinte ao ataque no aeroporto de Kuala Lumpur

Peritos encontraram vestígios do gás VX no rosto do meio-irmão do líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un. Criado nos anos 50, agente químico está proibido por convenção internacional

Kim Jong-nam foi atacado no passado dia 13 no aeroporto de Kuala Lumpur, capital da Malásia, por duas mulheres que lhe terão pulverizado o rosto com gás VX, o mais poderoso agente neurotóxico catalogado pelas Nações Unidas, que está proibido pela Organização para a Proibição das Armas Químicas (OPAQ), organização internacional que trabalha em ligação com as Nações Unidas.

A convenção, cuja aplicação e vigilância é da responsabilidade da OPAQ, não foi assinada pela Coreia do Norte.

As análises post mortem revelaram vestígios de VX no rosto e olhos de Kim Jong-nam. Segundo especialistas, basta uma gota para causar a morte de quem contacta fisicamente ou inala o gás. O seu efeito é praticamente imediato, sendo a vítima acometida de convulsões, náuseas, falha respiratória, paralisia muscular antes da morte. A única forma de evitar este desenlace é a limpeza imediata com grandes quantidades de água.

A polícia da Malásia revelou que as duas mulheres, após o ataque, se dirigiram de imediato para as casas de banho onde lavaram as mãos, o que não impediu que uma delas tivesse sido acometida de vómitos e outros sintomas, não especificados, de intoxicação. Existe um antídoto ao VX, que deve ser administrado por injeção, o que explica a sua sobrevivência.

O regime norte-coreano nega qualquer envolvimento no assassinato de Kim Jong-nam e, ainda antes de serem conhecidos os resultados da autópsia, afirmou que recusaria as conclusões desta. Posteriormente, acusou a Malásia e a Coreia de Sul de "conspiração". Quando se soube da morte do meio-irmão de Kim Jong-un, responsáveis políticos e dos serviços de informações responsabilizaram Pyongyang pelo sucedido.

As autoridades malaias não determinaram ainda como entrou no país o gás.

O VX foi inventado no Reino Unido na década de 50 do século XX, sendo considerado o agente nervoso sintético mais letal até hoje concebido. O gás surge no filme O Rochedo, protagonizado por Sean Connery e Nicolas Cage, em que estes têm de impedir um ataque de mísseis armados com este gás sobre San Francisco. No plano histórico, o gás foi usado pelo Iraque na guerra com o Irão, entre 1980 e 1988.