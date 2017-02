Pub

Emmanuel Macron, do movimento independente En Marche!, apresentou ontem a sua candidatura presidencial em Lyon, a mesma cidade francesa onde Marine Le Pen, da Frente Nacional, revela hoje o seu programa. Duas visões distintas para França na disputa das eleições de 23 de abril e de 7 de maio

Macron promete uma França em movimento e sem muros

Emmanuel Macron podia ter deixado Marine Le Pen a brilhar sozinha em Lyon. Podia. Mas não deixou. O candidato centrista que concorre ao Eliseu pelo movimento independente En Marche! lançou ontem a sua candidatura às eleições presidenciais francesas no Estádio de Gerland, onde não faltaram indiretas às ideias nacionalistas e populistas da líder da extrema-direita francesa e ao que se passa nos EUA.

"Daqui lanço um apelo aos universitários e às empresas que nos EUA lutam contra o obscurantismo. Que todos os que hoje fazem inovação e excelência nos EUA nos ouçam: têm hoje e terão a partir de maio, uma terra, uma pátria, que será a França", declarou Macron, perante milhares de apoiantes.

Defendendo um reforço da luta contra o terrorismo islâmico em toda a parte e uma verdadeira defesa europeia "com um Orçamento de Defesa que chegue aos 2% do PIB", o ex-ministro da Economia de François Hollande criticou indiretamente as ideias populistas contra imigrantes e refugiados que têm vindo a proliferar nos EUA e nalguns Estados membros da UE. "Garanto-vos que não haverá nenhum muro no meu programa."

Pondo o dedo na ferida, Macron não deixou de referir os escândalos de corrupção que atingem Le Pen e François Fillon, candidato d"Os Republicanos, dizendo que este tipo de casos são "como uma lepra democrática". E garantiu que no En Marche! "não há ninguém com casos na justiça".

Um reformista por definição, Macron, de 39 anos, disse querer continuar na mesma linha de Hollande no que toca à transição energética e ambiental e rejeitou, por completo, a ideia de criar um rendimento universal, promessa feita por Benoît Hamon - que apesar de ser o candidato escolhido nas primárias socialistas tem vindo a dividir o PS.

Segundo a sondagem BVA-Salesforce, ontem divulgada, na primeira volta das presidenciais, a 23 de abril, Le Pen teria 25%, Macron 21%-22%, Fillon 18%-20%, Hamon 16%-17% e Jean-Luc Mélenchon, da esquerda, que ontem também esteve em Lyon, 11%-11,5%. Na segunda volta das eleições francesas, a 7 de maio, Macron venceria Le Pen com 66% contra 34%, ainda de acordo com a mesma sondagem.

Le Pen quer a França francesa outra vez e ameaça referendo

Marine Le Pen quer afastar Paris de Bruxelas. A candidata ao Eliseu deseja uma França mais dobrada sobre si mesma. Mais bairrista. "Nestas presidenciais estão em confronto duas visões opostas. A visão "mundialista", defendida por todos os meus adversários, e a escolha "patriótica", que eu personifico", escreve a líder da Frente Nacional (FN) no manifesto de lançamento da candidatura.

O documento - apresentado neste fim de semana na convenção do partido em Lyon e que marca o início da campanha - será hoje defendido por Marine Le Pen no discurso de encerramento. Inspiradas naquele que já tinha sido o programa eleitoral em 2012 e divididas em sete capítulos - uma França "livre", "segura", "próspera", "justa", "orgulhosa", "pujante" e "sustentável" - são 144 as medidas que Marine Le Pen desenhou para "devolver a liberdade à França".

A líder da FN pretende sair do euro e dar um prazo de seis meses a Bruxelas para reformar completamente a União Europeia. Se isso não for feito, Marine Le Pen avançará para um referendo sobre o frexit - tal como aconteceu no Reino Unido com o brexit.

Grande parte das medidas propostas têm um carácter protecionista, como, por exemplo, forçar os retalhistas a uma quota de produtos franceses nas prateleiras, ou obrigar as empresas que contratem trabalhadores estrangeiros a pagar um imposto no valor de 10% do salário do funcionário em causa.

Como seria de esperar, o programa de Marine Le Pen não é meigo para os imigrantes e mostra-se musculado em matéria de segurança. A líder da FN quer reservar alguns direitos - como a educação gratuita - apenas para cidadãos franceses, expulsar todos os estrangeiros que tenham sido condenados em tribunal, bem como todos aqueles que estejam a ser vigiados pelos serviços secretos por suspeitas de ligações a grupos terroristas, acabar com a prestação de cuidados de saúde a imigrantes ilegais, obrigar a que todos os pedidos de asilo sejam feitos ainda no estrangeiro e apertar cada vez mais a lei da nacionalidade.

Construir novas cadeias com espaço para mais 40 mil presos, contratar mais 15 mil polícias, aumentar o orçamento da Defesa e deixar o comando integrado da NATO são também propostas em matéria de segurança.