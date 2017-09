Pub

Almoço com Alfredo Duarte Costa, antigo embaixador português em Havana, Kinshasa, Brazzaville e Atenas, que publicou agora um livro sobre algumas figuras que conheceu prlomundo fora.

Estamos já sentados à mesa de O Madeirense e pergunto a Alfredo Duarte Costa se tem alguma costela da Madeira já que escolheu para o nosso almoço este restaurante no Amoreiras, o emblemático centro comercial lisboeta. "Não. Madeirense não. Tenho sim uma costela açoriana, pois a família da minha mãe era de lá. E a do meu pai da Beira Alta. Mas costumo cá vir", explica o nosso antigo embai-xador em Havana, Kinshasa, Brazzaville e Atenas, homem que num livro recente publicado pela Caminho fala de algumas das figuras que conheceu, incluindo um amigo muito especial chamado Fidel Castro. Da minha parte, confesso ser a estreia no O Madeirense, e com elevada expectativa dadas as boas memórias gastronómicas de uma visita à ilha.

"Hoje é dia de cozido à portuguesa", informam-nos ao mesmo tempo que nos entregam a ementa. Quem está a servir à nossa mesa é uma mulher jovem, vestida com o traje tradicional madeirense, em tons de vermelho. O embaixador - e digo isto porque mesmo depois de reformados os embaixadores nunca deixam de o ser - dá sinal de contentamento, mesmo que não deixe de comentar que "é um pouco pesado neste tempo quente". Mas se na rua, sim, sente-se o verão, no O Madeirense está fresco. "Ora, então vou para o cozido", decide-se o diplomata de 71 anos, que descubro ser alfacinha. Pelo meu lado, hesito em escolher espetada de novilho em pau de louro, mas acabo por pedir lombo de atum de cebolada, acompanhado por batata-doce e milho frito.

Na capa de Encontros que a Memória Guarda são reconhecíveis vários rostos: Mário Soares, Yasser Arafat, Yitzhak Rabin. E, pois que não se trata apenas de políticos, também José Saramago, Mikis Theodorakis e Compay Segundo. E ainda, entre outros, Aleida e Célia Guevara, filhas de Ernesto Guevara, o famosíssimo Che, o guerrilheiro cubano-argentino morto antes de tempo mas que sobrevive nas T-shirts de milhões de utópicos do mundo inteiro.

"Vão querer umas lapas de entrada?". Dispensamos desta vez, apesar de um trio numa mesa próxima se estar a deliciar com o molusco que é mais popular na Madeira e nos Açores que no Continente. Antes da simpática interrupção, Alfredo Duarte Costa estava a sintetizar-me a sua vida pré-carreira diplomática. E assim, fico a saber que cresceu numa família salazarista e que a avó "achava uma desgraça ter um neto bolchevique", conta a rir-se do exagero. "Mas é verdade que desde jovem tive consciência política", acrescenta. Estudou no Colégio Moderno, onde ganhou uma clara devoção por Mário Soares e Maria Barroso, e acabou por licenciar-se em Ciências Políticas e Diplomáticas pela Universidade Livre de Bruxelas, pois preferiu num certo momento o exílio a ter de combater no Ultramar. Depois da Revolução de 1974 regressou e foi jornalista no Jornal Novo, onde trabalhou com António Mega Ferreira, Mário Mesquita, José Sasportes, Artur Portela Filho, Maria Guiomar Lima, Wilton Fonseca e outros. Fico especialmente tocado quando me refere Mário Bettencourt Resendes, o meu primeiro diretor no DN. Antes de concorrer à carreira diplomática, Alfredo Duarte Costa foi ainda vice-presidente da agência de notícias ANOP e chegou a trabalhar com Soares num dos seus governos (mais tarde, já com Soares presidente, será assessor para as Relações Internacionais).

Para beber, dois copos de Duas Quintas tinto, sugestão da casa. E chega à mesa o cozido e o atum. Bom apetite, desejamos mutuamente, percebendo cada um, logo à primeira garfada, que o outro está feliz com a escolha. Aproveito para perguntar sobre o seu célebre primeiro jantar com Fidel Castro (sei que muito do que falamos está contado no livro, que recomendo, mas mesmo assim quero ouvir de viva voz).

"Estava o ministro da Economia e Finanças, Pina Moura, em Cuba, e poucas horas antes de ele partir para o México recebemos um convite - estávamos acompanhados de empresários portugueses, entre eles Américo Amorim -, e recebemos à última hora, estávamos à tarde em Varadero, a notícia para regressarmos imediatamente a Havana sem sabermos porquê. Regressámos e tínhamos um jantar às 21.30 com Fidel Castro no Palácio da Revolução. Dirigimo-nos para ao Palácio e foi servido um buffet aos empresários e então foi-nos dito para não comermos porque o Fidel queria oferecer um jantar privado ao ministro Pina Moura, a Américo Amorim e a mim. Estivemos com os empresários portugueses cerca de 45 minutos, e às 22 e tal dirigimo-nos à sala de jantar, anexa ao gabinete, e começou o jantar que só acabou às seis da manhã porque o ministro Pina Moura disse "estou a ouvi-lo há imensas horas com grande interesse mas tenho dentro de duas horas um avião para o México". E então saímos, já era de dia", conta o embaixador, que representou Portugal em Havana entre 1999 e 2004 e perdeu a conta aos jantares que teve com Fidel.

"Tive contactos muito frequentes com o Fidel pelo menos uma vez por semana durante anos", acrescenta. "Muitos jantares e fui muito amigo dos filhos dele, sobretudo o António Castro, que foi meu médico. O Fidel que conheci, como eu digo no livro, não é o Fidel de quem ouvi falar e sobre quem li. É uma pessoa completamente diferente. Era uma pessoa amável, afável, até carinhoso e sempre preocupado com o seu interlocutor. Punha sempre a mão nos ombros ou no pescoço da pessoa com quem estava a falar. Eu descrevo como eu o vi e não o que eu li ou ouvi dizer sobre ele, e não corresponde, naturalmente". Algumas fotografias reproduzidas no livro de memórias mostram essa cumplicidade de que Alfredo Duarte Costa relata e que tem surpreendido muita gente, como o próprio admite. Também não lhe faltaram críticas no passado pelos elogios ao homem que liderou a revolução bem-sucedida de Cuba em 1959 e que morreu há uns meses, já depois de ter passado a presidência da ilha ao irmão Raúl. Ainda hoje não tem dúvidas de que "a grande maioria dos cubanos apoiava Fidel".

Deixo que o embaixador beba um pouco do tinto e peço que me comente certos testemunhos e especulações que davam conta de fortunas ocultas do líder comunista e um estilo de vida faustoso. Sente-se indignado com esse género de acusações e não o esconde. É provavelmente o momento em que mais gesticula durante o almoço: "Isso era absolutamente falso. Eu descrevo no meu livro, o Fidel usava um relógio pelo menos desde que eu o conheci nos anos 1990 em Salvador da Bahia, que era de plástico, velho, andava num Mercedes de 1976, preto, um modelo antiquíssimo, e viajava num Ilyushin e a gente dizia: "Comandante, este avião não vai durar muito tempo". Um dia ele disse: "Como é que eu posso comprar um avião novo se esse dinheiro pode servir para escolas e hospitais em Cuba?" Cuba tem um regime muito diferente do nosso. Sou completamente favorável ao regime que temos em Portugal mas acho que não temos o direito de impor um regime aos cubanos, devem decidir eles próprios como querem viver e não deve haver ingerência. Nem podemos exportar a democracia, a democracia não se exporta e cada vez que se diz isso quando a Primavera Árabe foi o desastre que foi. Eu vivi em países africanos e não faz sentido nenhum eleições e parlamento na maioria dos países africanos, é um erro terrível."

Por falar em países africanos, digo saber que a seguir a Havana foi embaixador em Kinshasa e Brazzaville, capitais do dois Congos, o enorme que foi colónia belga e o outro, bem mais pequeno, que pertenceu à França. E que um dia a travessia do rio que as separa e dá nome a ambos os países não foi tão banal como de costume. "Estava de férias em Portugal, e o ministro Luís Amado ia numa missão da troika alargada da UE a Brazzaville e Kinshasa e tive de interromper as minhas férias para o acompanhar. Estivemos em reuniões da União Europeia na República do Congo, em Brazzaville e depois devíamos ter contactos com o presidente e o líder da oposição em Kinshasa, portanto fazer a travessia das duas capitais - são as duas capitais mais próximas do mundo, tirando Roma e o Vaticano, apenas sete minutos de barco. As autoridades militares alemãs, integradas numa força europeia insistiram, porém, que fôssemos de helicóptero. Estávamos a sobrevoar o rio Congo, e a viagem durou mais do que os sete minutos de barco, claro, e eu ia na parte de trás, que era aberta, com o ministro Luís Amado. De repente, dispararam tiros sobre o helicóptero e caímos a pique cerca de 50 metros e nós os dois pensámos, obviamente, que íamos morrer. Fechei os olhos, despedi-me dos meus filhos e da minha família. O ministro Luís Amado, com grande tranquilidade apertou o colete salva-vidas e de repente, ao fim de uma queda abrupta, o helicóptero estabilizou e aterrámos em Kinshasa. Estávamos os dois brancos, lívidos, e perguntei-lhe porque é que pôs o colete: "O helicóptero estava a cair, eu sempre pensei que íamos cair no rio, e tinha um colete para flutuar", disse-me."

Chegam as propostas de sobremesa e concordamos em pedir maçã assada embebida em vinho Madeira. E continuamos a conversa, agora sobre a vida complicada dos diplomatas em cidades como Kinshasa, desde o risco de assaltos até ser-se comido por um crocodilo nos jardins da residência, como se conta que terá acontecido a um embaixador na República Democrática do Congo. Já no caso de Alfredo Duarte Costa, houve mesmo perigo real, com planos para ser assassinado, a ponto de terem sido enviados polícias do grupo de operações especiais para o proteger: "Soube por um embaixador estrangeiro que tinha tido notícias de que estava a ser planeado o meu assassinato. Depois dois outros embaixadores, o francês e o belga, falaram-me no assunto. Já eram três embaixadores e pensei que talvez houvesse alguma verdade neste assunto. Telefonei ao ministro Luís Amado e ele perguntou: "Está com medo, quer sair daí?" "Medo não mas não quero terminar os meus dias em Kinshasa", respondi, e ele disse-me para "aguentar dois meses para mostrarmos que não temos medo e eu vou mandar-lhe 12 guarda-costas do GOE e vamos mandar um carro blindado e a partir daí comecei a andar sempre acompanhado." A situação delicada tinha que ver com o líder da oposição na época, Jean-Pierre Bemba, ser casado com uma portuguesa? - pergunto. "Exatamente. Era casado com uma cidadã portuguesa, Liliana Teixeira. Tinha filhos com passaporte português e o governo português decidiu, naturalmente, auxiliá-lo e isso foi mal interpretado pelo governo de lá". Bemba, que em 2007 se refugiou em Portugal para tratamento médico, acabou por ser detido numa viagem impensada à Bélgica, tendo sido entregue ao Tribunal Penal Internacional e depois condenado por crimes de guerra.

O último posto de Alfredo Duarte Costa foi Atenas. Chegou em 2008 e, como diz, "apanhei com a crise toda. Aquilo parecia que estava em guerra civil". Mas a experiência na Grécia permitiu-lhe também conhecer o grande compositor Theodorakis, que um dia visitou na sua casa no bairro de Plaka, perto da Acrópole, e de quem ficou amigo. Conta-me dar grande valor a estas amizades um pouco tardias, que nem por isso deixam de ser fortes, como a que também teve com Saramago, o único português Nobel da Literatura e em tempos diretor-adjunto do DN. Mas nada como ler o livro para se perceber como foi rica a vida do homem a quem a avó chamava bolchevique e que já no exílio começou a sonhar com uma carreira diplomática apesar de não se imaginar "a servir uma ditadura".

Terminamos com dois cafés, o de Alfredo Duarte Costa pingado. Pergunto-lhe sobre como estão as vendas do livro a correr e diz que bem: "O presidente Marcelo Rebelo de Sousa deu uma ajuda quando o recomendou na revista Visão", conta, divertido, o embaixador. Casado com uma britânica de origem iraniana, tem três filhos de casamentos anteriores, com mulheres de várias nacionalidades. E os netos têm passaportes diversos.

Pergunto o que faz agora que está reformado e se sente saudades da agitação de outros tempos, como nessa viagem em 1995 a Israel com Soares que coincidiu com o assassínio de Rabin. A resposta é a de um homem feliz na sua pele: "Faço imensas coisas. Jogo ténis, jogo golfe, essencialmente golfe, leio, escrevo, estou a começar a escrever um terceiro livro, pinto, gosto imenso de pintar e viajo. Não me queixo nada. Como disse Mário Soares, a vida deu-me muito mais a mim do que eu à vida, portanto não me queixo de nada."

Despedimo-nos junto a um dos elevadores do Amoreiras. Mas horas depois recebo um telefonema do meu convidado para o almoço, que quer contar-me uma coincidência: o ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, que assina um belo prefácio no livro, estava com a vice-ministra cubana da Cultura em Lisboa e o marido desta perguntou-lhe por Alfredo Duarte Costa. É um dos filhos de Fidel, Alex Castro. Acabou o casal cubano a jantar nessa noite na casa em Cascais do nosso antigo embaixador em Havana, com a sua mulher Rifa e ainda a embaixadora Johana Tablada.

O Madeirense

› 1/2 água

› 2 copos de tinto Duas Quintas

› 1 cozido à portuguesa

› lombo de atum de cebolada

› 1 bolo do caco

› 2 maçãs assadas em vinho Madeira

› 2 cafés

Total: 74 euros