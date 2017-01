Pub

O aparato policial não engana: na 5.ª Avenida, entre as ruas 56 e 57, vive Trump desde 1983. Agora mudou-se para a Casa Branca, mas são muito os turistas que vieram tirar uma foto diante da sua torre.

Parada diante da Trump Tower, do outro lado da Quinta Avenida, Dana apregoa com voz forte os emblemas que traz ao peito. "Dump Trump" é a mensagem, um "deixem cair Trump" que não dá margem para dúvidas sobre a posição desta mulher de gorro escuro com as letras brancas a dizer New York enterrando na cabeça. "Sou independente, mas acredito que com Trump vamos entrar em rota de colisão com a Rússia", explica a quem lhe pede para tirar uma fotografia.

Ainda nem são 09.00 (14.00 em Lisboa) e são já muitos os turistas que se juntam frente à torre de 58 andares mandada construir pelo agora presidente dos Estados Unidos na luxuosa e caríssima Quinta Avenida, entre as ruas 56 e 57. O aparato policial não deixa margens para dúvidas: é ali que Trump vive desde 1983, mas hoje [ontem], dia da sua posse como 45.º presidente dos EUA, o milionário trocou a sua famosa Penthouse pela Casa Branca.

Lá fora os polícias vão abrindo e fechando as correntes para deixar passar a multidão apressada que enfrenta o vento gelado e o frio da manhã - o termómetro na paragem de autocarro marca 39 graus Fahrenheit, menos de 4 graus Celsius - a caminho do trabalho. Indiferente, a quem vai passando, Dana continua a explicar "votei em Hillary mas dou uma hipótese a Trump. O problema é que ele é instável. Está a assustar os nossos aliados". Em dia de tomada de posse, não quis deixar de marcar o seu protesto e hoje garante que vai fazer tudo para estar na marcha das mulheres aqui em Nova Iorque, um protesto no feminino contra o novo presidente. "Trabalho à comissão. Se não trabalhar, não ganho, mas vou tentar ir", afirma a nova-iorquina, que faz no entanto questão de ressalvar um aspeto positivo da vitória de Trump a 8 de novembro: "Pelo menos acabou com a apatia!"

Atrás de Dana fica o espaço reservado para os jornalistas. Habitualmente cheio de repórteres que se acotovelaram nos últimos meses para relatar o dia-a-dia do presidente eleito, hoje está quase às moscas. Aqui e ali vê-se um operador de câmara. Os repórteres, a vir, só devem chegar mais tarde. Sinal de que a ação hoje [ontem] se mudou para Washington.

Isso não impede Poppy e Matt de tirarem fotos à entrada da Trump Tower. Vieram de Southampton, em Inglaterra, e não quiseram deixar de ver a casa de Donald Trump. "É um grande dia", diz a britânica, gorro cinzento e olhos azuis demasiado maquilhados. Quanto à segurança, ela até esperava mais: "achei que não nos deixavam ficar parados aqui". E do novo presidente dos EUA? "Vamos ver", diz Matt, enquanto Poppy é mais perentória: "não espero nada de bom, por isso não pode ser pior do que imagino".

Com tanta polícia por todo o lado, para encontrar uma carrinha a vender cachorros quentes, é preciso subir um pouco a Quinta Avenida, até à Grand Army Plaza, logo antes do início do Central Park. Sem muitos clientes, a estas horas, o empregado não rejeita uma breve conversa mas diz logo que não vai dizer o nome. "Tem sido bom para o negócio", explica da vitória de Trump. "Há muita gente a parar e perguntar onde fica a Trump Tower".

Mas mesmo sem o seu mais famoso inquilino cá, a Trump Tower merece uma visita por dentro. Depois de passar a mala pela segurança, no interior, a presença policial é menos impressionante do que seria de esperar. Mas os dourados, esses, são tão impressionantes quanto seria de imaginar. À esquerda de quem entra estão os elevadores que as televisões tornaram famosos durante o entra e sai de candidatos a um lugar na nova Administração. E subindo as escadas, pode beber-se tranquilamente um cappuccino sentado num dos bancos acolchoados do Starbucks.

É o que Gonçalo Levy esteve a fazer. Veio da Argentina e quis vir conhecer a Trump Tower por dentro. "É muito ostentosa!" diz em espanhol, enquanto abotoa o casaco de penas.

Para já, Trump terá então de se habituar a trocar os dourados da Trump Tower pela decoração mais austera da Casa Branca. Mas a primeira dama Melania, essa, vai voltar para cá com o filho, Barron, de dez anos. E o aparato policial promete continuar na Quinta Avenida. Pelo menos até ao final do ano escolar.

Em Nova Iorque. A jornalista viajou a convite da FLAD