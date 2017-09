Pub

Líder dos liberais-democratas, Vince Cable, liderou críticas à primeira-ministra Theresa May e algumas vozes exigiram, na manifestação de ontem em Londres, um segundo referendo sobre a saída da UE

Sair da saída do Reino Unido da União Europeia. Foi esta a exigência deixada por milhares de pessoas que ontem se manifestaram contra o brexit nas ruas de Londres, entre Hyde Park e Westminster, onde fica o parlamento britânico. O objetivo da Marcha do Povo, a segunda realizada desde março, era "unir, repensar e rejeitar" o plano do governo conservador de Theresa May de tirar o país da UE.

"Temos que parar o brexit que este governo incompetente, disfuncional e desunido nos está a querer impor. O processo do brexit é como um comboio a descarrilar, mas em câmara lenta", disse o líder dos Lib-Dem Vince Cable, referindo-se ao caos que tem rodeado as conversações do brexit entre o executivo liderado por Theresa May e as instituições da UE.

Vendo o protesto como "uma grande manifestação de apoio à participação britânica na Europa", Cable sublinhou ainda: "Continuamos a exigir que o público possa ter uma escolha. Queremos ir em frente e saltar de um precipício ou queremos sair do brexit?". Também membro dos liberais-democratas, o deputado Ed Davey disse à multidão sentir vergonha da posição do Reino Unido nas negociações. "Passei da raiva à angústia, da fúria ao desespero. Mas desde que as negociações do brexit começaram há uma terceira emoção que eu sinto: Vergonha. Vergonha dos líderes do nosso país. Vergonha pelo Reino Unido", disse, enquanto outros oradores defenderam também a ideia de que os britânicos devem poder votar nas decisões do brexit quando as negociações acabarem.

O referendo sobre o brexit, realizado a 23 de junho de 2016, deu a vitória ao Leave contra o Remain, com uma diferença de 52%-48%. Charles Tannock, eurodeputado conservador eleito por Londres, acusa alguns dos membros do seu partido, os Tories, de "arrogância, nacionalismo pequeno e triunfalismo" e, admitiu, sente "vergonha do Reino Unido de várias formas". Tannock revelou na semana passada que pediu passaporte irlandês. Outro dos apoiantes da Marcha do Povo, Alastair Campbell, ex-assessor do ex-primeiro-ministro trabalhista Tony Blair, acusou os defensores do brexit de terem mentido aos eleitores na campanha para o referendo do ano passado e garantiu que, se houvesse novo voto, o Remain ganharia desta vez. "A campanha do Leave disse uma grande falsidade: que 350 milhões de libras viriam para o serviço nacional de saúde (NHS). Esses 350 milhões nunca existiram. As pessoas foram enganadas e os relatórios mensais sobre o impacto económico da saída da UE são todos negativos", reforçou Campbell.

"Trabalho no ensino superior e sabíamos o que o brexit iria significar para esse setor, por isso houve muito desânimo logo na manhã a seguir à votação", disse ontem ao Guardian Rosie Niven, mãe de um bebé de oito meses que seguia na manifestação com um autocolante do Remain colado no gorro. Poder trabalhar e viver livremente noutro país era uma hipótese que a sua família ponderava aproveitar, mas agora já não sabe. "Perdi o meu emprego porque trabalhava para uma multinacional que tinha aqui a sua sede", contou Kate Matthews, de 31 anos, que foi à manifestação com uma amiga. Inconformado, Danny Serieux, 52 anos, vai mais longe: "O brexit não é nenhuma vaca sagrada. Tem que ser travado. E porque não o travamos, se é um desastre para o nosso país?".