Mesmo com Trump no poder e a nova política externa, os cubanos de Miami já não acreditam na mudança e no futuro da ilha

Em junho, houve um sábado de festa em Little Havana. Donald Trump passou por Miami e foi ao Teatro Manuel Artime assinar um decreto presidencial que punha um travão na abertura diplomática e económica desenhada por Barack Obama no início de 2016. A "normalização" parava ali, com Trump em frente a uma plateia recheada de exilados cubanos. Uma plateia fácil e recetiva à mensagem do presidente: "Não queremos que dólares americanos reforcem um monopólio militar que explora e maltrata os cidadãos de Cuba." Dos aplausos do comício à festa na Calle Ocho (a Rua Oito, centro do bairro) foi um saltinho.

Dois meses depois, passeando por Little Havana num sábado de agosto, não vi que sobrassem grandes sinais desse entusiasmo com a mudança proposta pelo presidente. Como muitas das medidas anunciadas por Trump desde janeiro, pouco acontece depois do show inicial e os cubanos de Miami já perceberam que nada de decisivo vai acontecer no curto prazo. Aliás, muitas das conversas dessa tarde haviam de acabar com um resignado "no va a cambiar nada!" ou, pior ainda, com uma frase mais definitiva: "A mí no me interesa nada lo de Cuba!"

Fiz o percurso entre Miami Beach e Little Havana à conversa com Reinaldo Massa, 50 anos, há sete nos Estados Unidos. Deixou família em Cuba e conduz um Uber em Miami. Em Havana ficaram a mulher, os dois filhos, de 10 e 13 anos, os pais... Diz-me que vai enviando dinheiro para a ilha sempre que pode e acredita que, à maneira dele, está a ajudar a algum tipo de mudança em Cuba. "Já consegui que a minha família abrisse uma lavandaria em Havana e agora estão a preparar-se para abrir a segunda." Mas Raúl Castro não fez regressar restrições à iniciativa privada, pergunto. Reinaldo explica porque o negócio da família é tolerado. "Sabe, um restaurante para turistas não resolve qualquer problema ao governo ou aos cubanos. Esses eles voltaram a cortar. Conseguimos abrir a lavandaria porque estamos a resolver um problema real das pessoas."

Reinaldo não fala abertamente contra o regime e está a milhas da revolta que havia de escutar, nessa tarde, noutras conversas em Little Havana. Conta-me que saiu da ilha porque deixou de conseguir sustentar a família. Eletricista, trabalhou toda a vida na companhia cubana de energia elétrica. Mas saiu porquê? Não era um bom emprego? Reinaldo abana a cabeça, sorri e olha pelo retrovisor com cara de espanto pela pergunta. "Enquanto Fidel não adoeceu, eu conseguia viver mais ou menos bem. Mas não era por causa do salário... Só me safava porque fazia coisas por fora. Podes chamar-lhe pequena corrupção. Era assim que conseguia - eu e todos os outros - levar comida para casa. Quando Raúl chegou quis acabar com a corrupção, ficaram mais vigilantes, e a minha vida mudou."

Reinaldo encolhe os ombros quando pergunto sobre as mudanças na política americana em relação a Cuba. "Nada mudou por enquanto, a não ser, talvez, a forma como se encara o futuro da ilha. Agora, com Trump, temos uma certeza. Os cubanos vão sentir mais na pele as sanções e o bloqueio." Reinaldo Massa viveu quarenta e muitos anos em Cuba e diz que há algo que dá como garantido. "Nenhum dos problemas de Cuba ou dos cubanos pode ser resolvido pelos Estados Unidos ou simplesmente por uma normalização das relações entre a América e Cuba." Quase a chegar à Calle Ocho, Reinaldo solta o pedaço mais interessante da conversa. "O problema de Cuba são os cubanos. A mentalidade da maioria é ficar à espera que alguém lhes resolva os problemas. É uma herança que têm dos anos de Castro e Raúl." Os que ficam na ilha, diz, têm uma relação paternalista com o governo e "não mexem uma palha para mudar a realidade". Já tinha aberto a porta para sair quando Reinaldo se vira para trás e saca de uma comparação: "Estás a ver o que se passa na Venezuela? Em Cuba, lutar pela liberdade como os venezuelanos?! Não! Nem pensar... Isso pode acabar em morte e eles não querem morrer a lutar."

Little Havana, como em Cuba

Saio do carro de Reinaldo na esquina do Parque Máximo Gómez (ou parque Dominó) com a Calle Ocho. A tarde está quente e húmida. Tropical. Dentro do parque - um pequeno recanto com duas estruturas fixas para proteger da chuva quem joga dominó e xadrez -, dezenas de homens jogam dominó. O som das peças atiradas umas contra as outras, na preparação de uma nova partida, vai quebrando o silêncio e mistura-se com a salsa que chega do outro lado da rua. Aqui não vou incomodar ninguém, estão todos demasiado concentrados.

Percorro um pouco da Calle Ocho e sinto que, se esquecermos a arquitetura, se pararmos e fecharmos os olhos, estamos em Havana. Cheira a café forte e doce, a charutos, e há uma banda sonora que nos acompanha ao longo da rua - carros a passar, conversas e discussões sempre em castelhano - é a língua mais falada em Miami - e música, sempre música. Um grupo de salsa que toca num bar, restaurantes e cafés que chamam clientes com música, uma janela aberta num primeiro andar de onde saem melodias com pausas e hesitações, sinal de que alguém está a ensaiar e lojas indiferenciadas, com poucos clientes, mas sempre com um rádio a tocar. Por onde quer que andemos, há uma playlist caribenha que nos acompanha.

Entro numa barbearia. Aliás, é meio loja de conveniência, meio barbearia. Ao fundo, para lá de um balcão, duas velhas cadeiras de barbeiro, um enorme espelho, dois barbeiros, dois clientes a cortar o cabelo e um terceiro à espera de vez. Dali pouco mais arranco do que a tal frase: "A nós não nos interessa nada do que se passa em Cuba." Ainda insisto, mas barbeiros e clientes não querem mesmo ir por aí. Uns metros mais à adiante, no mesmo passeio, entro numa loja de roupa tradicional. Guayaberas brancas - aquelas camisas com quatro bolsos para usar por fora das calças - e chapéus, muitos chapéus. A dona da loja, cubana já com uns 70 anos, empurra a conversa para a empregada, mas ela só quer falar de roupa e de chapéus. Não estou com sorte e, tirando as lojas, todas com o ar condicionado no máximo, está um calor insano. Atravesso a rua - três faixas, todas no sentido do centro de Miami - e entro no bar Ball and Chain. Era daqui que vinha a salsa que ouvia há pouco no parque Dominó. A banda está encostada a um canto, a beber umas cervejas e a maior parte dos turistas já saiu. Final da tarde é uma bela hora para um mojito. Não será igual ao de La Bodeguita del Medio, mas serve.

Ressentimento e revolta

Convenhamos que ninguém vai a Little Havana à espera de ouvir elogios ao regime dos irmãos Castro. Pisamos território de exilados e descontentes. Não espanta que tenha encontrado, do outro lado da rua do Ball and Chain, em frente ao Parque Máximo Gómez já de portas fechadas, precisamente ressentimento e revolta. Meto conversa com um grupo de cubanos. Idades diferentes, várias gerações, mas Henrique, Reinaldo - não o do Uber do início da história - e Luis partilham sentimentos.

Henrique García está há 51 anos em Miami. Já reformado, passou a vida de imigrante a trabalhar como pintor. Deixou a ilha quatro anos depois da revolução e garante que pouco sabe do que se passa na sua pátria. "Não sei nada porque nunca fui a Cuba. Não sei e não quero saber disso. Nunca lá voltei. Nunca. Este é o meu país. A mim, Cuba não me interessa para nada." Sim, é a tal frase. E não há de ser a última vez que a oiço. Sobre as mudanças na política externa americana, Henrique defende que só uma intervenção mais decidida dos Estados Unidos poderia alterar o estado de coisas em Cuba. "Façam o que fizerem nesse campo das sanções e do bloqueio, acho que não vai mudar nada. Enquanto este país não quiser atuar a sério, nada vai alterar-se na ilha. Mas também não sei até que ponto os americanos querem ter influência sobre Cuba. Sabe, sempre que chegam aqui cubanos, os americanos, o governo, sustentam-nos, dão-lhes tudo! É porque, talvez, não querem verdadeiramente que nada mude por lá..."

Mais novo, Reinaldo Pilar estava ali ao lado e entrou na conversa. Tem 40 anos e saiu há 27 de Cuba. Fez a travessia com os pais, ainda criança, e trabalha numa empresa de fibra de vidro. Com um espanhol de sotaque cantado insiste nos elogios à América. "A minha vida aqui tem sido boa. Aqui há futuro, não é como em Cuba, onde o futuro é incerto - "Cuba no tiene remedio", ouve-se em fundo a alguém que há de saltar mais à frente para a discussão - por causa de um governo fracassado e de dois irmãos caprichosos. Não se aproveita nada do que fizeram." Reinaldo desconfia da mudança de rumo prometida por Trump. "Ainda não mudou nada. Foi há pouco tempo. Ainda temos de ver o que vai mudar ao certo e se isso vai ajudar ou prejudicar o povo cubano. Não sabemos, é muito cedo." Depois de uma pausa, volta a um tom mais azedo. "Nada vai mudar em Cuba. "Eso no cambia" - volta a ouvir-se em fundo -, enquanto estiverem lá esses descarados, a família Castro, nada vai mudar." Mas, então, o que é que é preciso para que aconteça qualquer coisa? "É preciso que haja liberdade em Cuba. Que haja liberdade de expressão, que as pessoas possam dizer o que pensam, que haja eleições livres... Se tu abandonas a presidência para deixar lá o teu irmão, isso não faz qualquer sentido. É uma ditadura perpétua." Reinaldo Pilar assume-se por Trump. "Não entendi esse processo do Obama. Não concordei. Foi um mau negócio porque não se recebeu nada em troca. O negócio não favoreceu o povo cubano, só a família Castro. O governo e o povo cubanos continuaram na mesma pobreza de sempre. Só os Castro é que encheram os bolsos com essa abertura." Reinaldo defende que a torneira americana deve deixar de pingar, até porque Cuba já atingiu o limite do sofrimento. "Não é possível que sofram mais. Não importa que mudanças aconteçam deste lado, se seguir mais ajuda daqui para a ilha, não vai ajudar o povo... vai tudo parar aos bolsos dos Castro."

Luis Molín entra finalmente na conversa. Mais velho, com uns sessenta e muitos anos, foram dele aqueles apartes há pouco. Saiu de Cuba em 1980, durante o êxodo de Mariel, mas só se instalou em Miami dez anos depois. "Desembarquei em Cayo Hueso [Key West para os americanos, o fim da linha das Florida Keys, o ponto mais a sul do território continental dos Estados Unidos, a uns 140 quilómetros de Cuba] e fui para norte. Estive em Nova Iorque dez anos e depois vim para aqui." Luis entra na conversa, para valer, com uma frase quase gritada: "Eles ficam com a comida e não a partilham nada com o povo!" Estava a falar dos irmãos Castro, claro. "Eu nunca simpatizei com eles. Mataram--me um irmão com 17 anos e desde aí nunca mais consegui suportar aquele regime, aquela família. Nunca mais fui a Cuba. A mim não me interessa o que se passa por lá... porque vejo que o que para eles é largo, para nós é estreito. Não nos podemos entender." Sentado num banco quase raso ao chão, Luis acaba por admitir que gostava de regressar à ilha, mas tudo teria de mudar. "Posso lá voltar, sim. Mas não vai mudar nada. Se o Raúl sair, há de ficar na presidência o filho dele ou o filho do Fidel. E a corrente vai continuar a funcionar. É como se fosse uma escada rolante. São como uma família real. Não há esperança... de nada."

O jornalista viajou a convite da TAP