De acordo com os bombeiros o indivíduo ficou apenas com ferimentos ligeiros, mas não se livrou do susto

Um homem ficou com a perna presa no asfalto depois de o chão desabar por baixo do seu pé enquanto atravessava a passadeira numa rua da cidade de Nova Iorque, na passada terça-feira.

"Ele disse que não conseguia sentir o pé. Eu pensava que ele não tinha perna quando vi pela primeira vez. É assustador porque podia ter caído todo o seu corpo", disse uma testemunha ao DNA info.

O homem afirmou que estava a atravessar a rua quando de repente o chão colapsou e a sua perna direita ficou presa no asfalto.

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra três bombeiros a tentar libertar a vítima com bastante dificuldade, mas depois de alguma luta finalmente conseguem libertá-lo e expõe o buraco no asfalto que colapsou.

De acordo com os bombeiros o homem foi depois transportado para o Hospital Woodhull com ferimentos ligeiros na perna.