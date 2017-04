Pub

O número de mortes por eutanásia aumentou 10% na Holanda no ano passado, para um total de 6.091 casos, o que representa 4% dos óbitos no país, segundo um relatório oficial hoje divulgado.

De acordo com o relatório anual das comissões regionais para a eutanásia, 87% das mortes assistidas envolveram doentes com cancro, com problemas graves de coração ou pulmões e com patologias do sistema nervoso.

Em 32 casos, a eutanásia foi praticada a pessoas que sofriam de demência, a maioria em fase inicial da doença, e em 60 situações a morte assistida implicou pessoas com graves problemas psiquiátricos.

A eutanásia foi realizada maioritariamente pelo médico do doente, em casa.

O relatório refere que as normas que regulamentam a eutanásia na Holanda não foram cumpridas corretamente em dez casos.

A eutanásia é permitida na Holanda sob determinadas condições, como quando o doente tem dores insuportáveis e o médico está consciente de que o paciente tomou uma decisão devidamente informado.

Desde que a lei sobre a eutanásia entrou em vigor, em 2002, surgiram casos que suscitaram controvérsia, como os de um alcoólico grave ou de uma pessoa que tinha a perceção de zumbidos ou ruídos sem haver uma fonte de som externa.