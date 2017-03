Instalação com bonecas sobre carvão montada num protesto exigindo justiça pela morta das jovens do orfanato da Virgem da Assunção

O número de meninas mortas num incêndio num orfanato na Guatemala quando protestavam contra alegados abusos sexuais e físicos, aumentou para 40, informou hoje o Hospital Roosevelt

Dezanove das adolescentes perderam a vida no local na quarta-feira e outras 21 morreram entretanto em hospitais.

O fogo começou quando um colchão foi incendiado durante um protesto de residentes do abrigo para jovens, que estava sobrelotado. Foi escolhido o Dia Internacional da Mulher para o protesto.

.A porta-voz do procurador, Julia Barrera, disse que o chefe da agência de proteção recebeu ordens para não deixar o país enquanto decorrer a investigação.

Quatro das jovens, vítimas de queimaduras, foram transportadas para Shriners Hospital for Children em Galveston, no Texas, Estados Unidos.

Na sexta-feira, o Parlamento português aprovou por unanimidade um voto de pesar. A Assembleia da República (AR) expressou "o seu mais profundo pesar por este trágico acontecimento e presta homenagem às vítimas e às suas famílias", exprimindo igualmente "aos movimentos feministas e às mulheres oprimidas em todo o mundo a convicção de que a coragem e determinação destas jovens" servirão de "inspiração para o aprofundamento dos direitos das mulheres".

"A tragédia, onde mais de 38 jovens ficaram feridas com queimaduras de segundo e terceiro grau, ocorreu na sequência de um incêndio quando as jovens realizavam um protesto contra os abusos sexuais e físicos de que eram vítimas", lê-se no voto.

As raparigas, segundo o texto aprovado na AR, "escolheram o Dia Internacional das Mulheres para, através de um desesperado pedido de socorro, denunciarem as violências de que são vítimas no centro que acolhe entre 560 a 600 crianças e de onde no dia anterior já haviam fugido 60 menores".

"Num país que ocupa o 3.º lugar de mortalidade materna na América Latina, em que só no primeiro semestre de 2016 se registaram 38.759 adolescentes entre os 10 e os 19 anos grávidas e onde a violência contra as mulheres e as crianças e os abusos sexuais e violações são constantes, resultando na morte de mais de 700 mulheres e jovens por ano, estas meninas ousaram quebrar o silêncio e enfrentar o medo", lê-se no voto.