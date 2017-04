Pub

O número de ataques terroristas no mundo aumentou 14% em 2016, em comparação com 2015, e no que toca aos países ocidentais o aumento foi de 175%, segundo um estudo da corretora de seguros de risco Aon, hoje publicado.

Em 2016 registaram-se 4.151 atos de terrorismo no mundo, contra 3.633 em 2015, de acordo com os peritos da Aon. Nos países ocidentais, este número passou de 35 em 2015 para 96 em 2016, indica a corretora, que publicou hoje o seu relatório de 2017 sobre riscos políticos, terrorismo e violência política.

Apesar do forte aumento do número de atos terroristas nos países ocidentais, estes representam apenas 3% da violência terrorista no mundo, ressalvam os especialistas da Aon, que realizaram o relatório em parceria com peritos do gabinete Roubini Global Economics e do Risk Advisory Group

Este relatório evidencia um aumento previsível destes riscos em 2017. Pelo segundo ano consecutivo, mais países subiram na escala de risco (19) do que os que desceram (11) -- 17 estão no nível mais elevado.

"O cenário não é cor-de-rosa para 2017", disse à agência AFP Louis Bollaert, diretor de riscos políticos da Aon França. "Não vemos realmente motivos para que a situação melhore. O efeito acumulado dos riscos políticos, económicos e terroristas conjuga-se para criar um clima extremamente incerto", afirmou.