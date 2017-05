Relatório partiu do gabinete de Dan Coats, responsável pelas agências de informação da administração Trump

Relatório partiu do responsável máximo pelas agências de informação da administração Trump, e vem alimentar a polémica em torno das alegadas escutas ao atual presidente dos Estados Unidos

A Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos (NSA) registou mais de 151 milhões de chamadas telefónicas feitas por norte-americanos no ano passado, apesar de o Congresso ter aprovado restrições a esta atividade. O dado é revelado num relatório do gabinete de Dan Coats, o responsável máximo pelas agências de informação (Director of National Intelligence) na administração Trump.

De acordo com o documento, divulgado esta terça-feira, a NSA estava autorizada apenas a realizar escutas sobre 42 suspeitos de terrorismo em 2016, para além de um pequeno lote de suspeitos que já eram acompanhados desde o ano anterior.

O relatório surge numa altura em que o Congresso estuda a possibilidade de voltar a autorizar a NSA a recolher informação sobre cidadãos estrangeiros, fora do território dos Estados Unidos, e vem também alimentar a polémica criada pelas alegações - persistentes mas até agora por fundamentar - do Presidente Trump, que acusa o seu antecessor, Barack Obama, de ter autorizado a vigilância das suas comunicações.