Incidentes ocorreram a este da capital do país, com milhares de pessoas a tentarem ir para o centro da cidade através de uma via rápida

Novos confrontos entre manifestantes e forças da ordem registaram-se esta quinta-feira na capital venezuelana, durante um desfile hostil ao Presidente Nicolas Maduro, um dia depois de manifestações massivas durante as quais foram mortas três pessoas, constatou a AFP.

Estes incidentes ocorreram no leste da capital, onde milhares de pessoas tentaram dirigir-se para o centro da cidade, através de uma via rápida.

Os polícias procuraram impedi-los com gás lacrimogéneo e balas de borracha, enquanto os manifestantes lhes lançavam pedras.

Os incidentes ocorreram na zona oeste da capital venezuelana, nos bairros de Santa Mónica e El Paraiso, onde estavam concentradas várias dezenas de pessoas, relataram jornalistas da agência noticiosa francesa AFP.

Milhares de pessoas concentram-se hoje em vários pontos da cidade de Caracas, para um novo protesto contra o governo do Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, que responsabilizou a oposição pela violência no país.

A Venezuela atravessa uma crise económica, política e social, com registo frequente de manifestações e distúrbios nas ruas.