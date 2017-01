Pub

Guerra entre dois grupos criminosos provocou 26 mortes no fim de semana. Polícia ainda não conseguiu dominar rebelião

Novos confrontos entre presidiários voltam a fazer vários feridos na Penitenciária de Alcaçuz, na região do Natal, no estado brasileiro de Rio Grande do Norte. Vários disparos foram ouvidos dentro do estabelecimento e a polícia militar e de choque estão no local mas ainda não conseguiram controlar a situação.

Os presidiários estão nos telhados dos pavilhões da prisão armados com pedras, barras de ferro e vigas de madeira, enquanto a polícia dispara e atira bombas de fumo a partir de helicópteros, segundo a Reuters.

A guerra entre as fações criminosas Primeiro Comando da Capital (PCC) e Sindicato do Crime provocou 26 mortos nesta mesma prisão, a maior do Rio Grande do Norte, durante o fim de semana.

Os confrontos recomeçaram na manhã desta quinta-feira, por volta das 11h30, 13h30 em Lisboa, apesar dos esforços da polícia para separar fisicamente com barreiras os dois grupos rivais e acalmar os ânimos nos últimos dias.

Esta quinta-feira, 220 membros do grupo Sindicato foram transferidos de Alcaçuz para diminuir a tensão que tem crescido entre as duas fações desde o motim do fim de semana, segundo o Globo.

