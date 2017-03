Pub

Comunidade da favela de Paraisópolis voltou a perder dezenas de casas para um incêndio

Um incêndio de grandes proporções voltou a devastar parte da favela de Paraisópolis, a segunda maior de São Paulo, esta sexta-feira. É o segundo incêndio que esta comunidade brasileira enfrenta em menos de 10 dias.

Segundo a Folha de São Paulo, mais de 60 bombeiros apoiados por 20 viaturas combateram este incêndio que começou por volta das 10h20 (7h20 em Lisboa) e foi dominado em cerca de duas horas.

Estima-se que tenham sido destruídos pelo menos 30 habitações da comunidade que já tinha visto desaparecerem cerca de 300 moradias com o incêndio de 1 de março. No fogo do início do mês, mais de 1200 pessoas ficaram desalojadas.

Nas redes sociais, foram partilhadas várias imagens do incêndio.

A preocupação dos bombeiros foi evitar que as chamas alastrassem pois as casas nesta favela estão muito próximas e num vale. O vento foi um obstáculo, mas os bombeiros acabaram por conseguir dominar o fogo e tentam agora descobrir a causa.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.