A "Ivanka errada" respondeu ao presidente com palavras pouco simpáticas

Donald Trump enganou-se ao mencionar a filha numa publicação no Twitter esta segunda-feira e acabou por fazer elogios a uma desconhecida, que em resposta lhe dirigiu palavras duras. Este novo engano do presidente eleito recebeu mais de 37 mil gostos e foi partilhado quase sete mil vezes.

Trump partilhou uma publicação de Lawrence Goodstein, um quiroprático do estado de Massachusetts, só que se esqueceu de corrigir o erro do Tweet.

"Ivanka Trump é ótima, uma mulher com caráter e classe", dizia a publicação. O problema é que, ao invés de mencionarem a empresária Ivanka Trump - que usa a conta @IvankaTrump no Twitter - o quiroprático e o presidente dos Estados Unidos marcaram Ivanka Majic, uma britânica que usa a conta @Ivanka.

Ivanka Majic, que vive em Brighton, na Inglaterra, descobriu que o presidente dos Estados Unidos tinha falado sobre si quando começou a receber chamadas de vários jornais e agências de notícias. A consultora digital contou à BBC que já está habituada a ser confundida com a filha de Trump, mas que nunca tinha acontecido a esta escala.

Em resposta aos elogios, Ivanka Majic escreveu: "E o senhor é um homem com grandes responsabilidades. Posso sugerir que tenha mais cuidado com o Twitter e passe mais tempo a aprender sobre as alterações climáticas?"

A britânica publicou ainda um gráfico que diz que apenas 0,24% dos cientistas norte-americanos não acredita que as alterações climáticas tenham sido provocadas pela ação humana. A mensagem foi uma resposta às declarações do presidente eleito de que as alterações climáticas são "uma farsa criada pelos chineses".

Majic disse ainda que Ivanka é um nome eslavo popular e que não usa o Twitter frequentemente porque está sempre a ser confundida com a filha de Trump.

"Durante a eleição eu tinha um Twitter bot [uma mensagem automática] para toda a gente que me mencionava por engano para encorajá-los a votar na Hillary Clinton", contou Majic.

A verdadeira Ivanka Trump não reagiu a toda a confusão nas redes sociais e publicou na mesma altura fotografia no Twitter em que aparece na Trump Tower.

