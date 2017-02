Pub

O encerramento temporário de uma linha levou à sobrecarga de uma outra. Capital espanhola teve de seguir prática usada em Tóquio

O Metro de Madrid viu-se obrigado a criar uma nova categoria profissional: empurrador de pessoas. De acordo com o El Mundo, há cinco novos funcionários na empresa, cuja função é empurrar os passageiros para dentro das carruagens para que caibam ainda mais ou para que se consiga fechar as portas.

Esta profissão já existe noutras redes de metro, nomeadamente em Tóquio, no Japão, mas chegou à capital espanhola devido ao encerramento temporário, para renovação, da linha 8, o que provocou uma sobrecarga na linha 4, mais precisamente na estação da Avenida da América. Milhares de pessoas passaram a usar esta linha como alternativa, o que provocou graves congestionamentos nas estações, apesar de ter aumentado a frequência de circulação das composições, com um comboio a cada três minutos. De acordo com o El Mundo, a cada minuto entravam na plataforma mais de 100 passageiros, durante a hora de ponta.

O metro decidiu então colocar três funcionários a empurrar pessoas e dois seguranças a garantir que não se registam problemas.

De acordo com o jornal espanhol, ao contrário do que acontece em Tóquio, em que os empurradores são-no de verdade, os espanhóis são amáveis e, mais do que empurrar, tentam facilitar o acesso dos passageiros às carruagens. A empresa, aliás, recusa o rótulo de "empurradores" e refere ao jornal que estes funcionários têm a missão de agilizar o serviço, redistribuindo os passageiros para que a ocupação das carruagens seja mais ordenada.

Em Tóquio é assim:

Já em 2007, aquando da manutenção da linha 6, o metro de Madrid tinha deslocada funcionários para esta função.