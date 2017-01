Pub

Bombista avançou com camião contra um posto de controlo

Nove pessoas morreram e dez ficaram feridas depois de um bombista suicida ao volante de um camião ter avançado contra um posto de controlo egípcio na cidade de el-Arish, península do Sinai.

Este atentado foi seguido também por uma série de explosões mais pequenas, com alguns terroristas, com máscaras pretas, a atirarem granadas e a lançarem foguetes contra as tropas que estavam no posto de controlo.

Três pisos do edifício da polícia explodiram, de acordo com as fontes, que indicaram que até agora nove corpos foram retirados dos escombros, alertando que o número de fatalidades pode ser superior. Dez feridos foram levados para o hospital.

Nenhum grupo reivindicou responsabilidade pelo ataque até agora.