Quatro pessoas morreram após incidente

A polícia israelita prendeu nove pessoas que alegadamente estão relacionadas com o ataque desenvolvido por um condutor palestiano no último domingo.

O condutor fez o camião avançar contra um grupo de soldados num local turístico de Jerusalém, acabando por matar quatro pessoas.

Segundo revelou a polícia israelita entre os detidos estão cinco familiar do condutor do camião, que viviam no bairro de Jabel Mukaber, em Jerusalém Oriental, onde também o condutor vivia.